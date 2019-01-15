发改委：中国将推动城企联动 扩大普惠性养老服务

国家发展改革委副主任连维良（刘健 摄）

央视网消息：1月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍各部门落实中央经济工作会议精神的具体举措。发布会上，国家发展改革委副主任连维良表示，国家发展改革委将以钉钉子精神做实做细做好各项工作，确保实现一季度经济发展良好开局，保持全年经济运行在合理区间。

连维良表示，中央经济工作会议对2019年经济工作作出了全面部署。国家发展改革委将认真贯彻落实好会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，进一步做好“六稳”工作，推动各项任务落到实处。

连维良介绍，国家发展改革委将从三方面入手，落实中央经济工作会议精神。

第一，务实推动宏观政策落实，保持经济运行在合理区间。按照中央经济工作会议要求，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，实施更大规模的减税降费，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。结构性政策要强化体制机制建设，深化国企国资、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革，强化竞争政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境。社会政策要强化兜底保障功能，实施就业优先政策，确保群众基本生活底线。从发展改革部门的职能出发，切实加强经济形势监测预警，做好政策储备，健全政策出台前协调评估、执行中效果监测、发现问题后有序处置的工作机制，确保经济运行处于合理区间。

第二，务实打好三大攻坚战，确保牵头任务取得实质性进展。在防范化解重点领域风险方面，建立健全企业债务风险防控机制，深入推进市场化法治化债转股扩量提质，有效解决债转股项目落地难问题，加大对在建基础设施项目的资金保障。在精准脱贫方面，基本完成“十三五”易地扶贫搬迁规划建设任务，加快推进建档立卡贫困户等重点对象危房改造，重点解决深度贫困地区公共服务、基础设施以及基本医疗有保障的问题。在污染防治方面，促进节能环保、清洁能源等绿色产业发展，推进北方地区清洁取暖，下力气推进长江经济带“三水共治”，加快实现水污染治理全覆盖。

第三，务实抓好重点任务落实，推动经济高质量发展。重点抓好六个“着力”。着力促进形成强大国内市场。加强重大技术装备补短板，推进传统产业改造提升，建设一批国家产业创新中心；加快推进一批在建项目，加快开工一批新项目，加快储备一批重大项目；制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，鼓励信息、旅游、体育等服务消费和网购等消费新业态。着力发展壮大实体经济。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，建立健全企业家参与涉企政策制定机制，建立健全向民间资本推介项目长效机制，加快推进涉企行政事业性收费零收费，切实降低企业用能和物流成本。着力深化重点领域改革。全面实施《市场准入负面清单（2018年版）》，扩大混合所有制改革试点范围，深入推进电力、油气领域改革，深化投融资体制改革和价格体制改革。着力提高对外开放水平。全面清理取消负面清单以外领域针对外商设置的准入限制，抓紧修订《外商投资产业指导目录》《中西部地区外商投资优势产业目录》，健全外资项目服务机制，抓紧推动一批重大外资项目尽快落地。着力统筹推进城乡区域融合发展，持续推进乡村振兴战略实施，加力推动1亿非户籍人口在城市落户，深入实施国家重大区域战略。比如，推进雄安新区规划政策落地实施，启动建设一批标志性项目，编制实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要，加快完善粤港澳大湾区建设规划政策体系。着力保障和改善民生。出台公共服务补短板强弱项提质量行动方案，推动城企联动扩大普惠性养老服务，推动家政服务提质扩容、健康产业高质量发展、产教融合型城市遴选和企业试点。

连维良表示，国家发展改革委将以钉钉子精神做实做细做好各项工作，确保实现一季度经济发展良好开局，保持全年经济运行在合理区间。

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