发改委:要精准投资 坚决不搞"大水漫灌"式强刺激

国家发展改革委副主任连维良

央视网消息：1月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、中国人民银行副行长朱鹤新介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

记者：最近发改委又批复了一批补短板项目的投资，今年在投资上还将聚焦哪些领域来加大发力？具体会采取什么样的措施？

国家发展改革委副主任连维良：中央经济工作会议强调，要发挥好投资的关键作用，促进形成强大国内市场。发挥好投资关键作用，重点是坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，围绕“建设、改造”两个关键词加大投资力度。

“建设”突出是五个方面，一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设，推进市政、物流基础设施建设，推进脱贫攻坚、农村基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加强民生和公共服务项目建设力度，尤其是补上教育、医疗、健康、养老这些方面的短板；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。

“改造”，突出是加大制造业技术改造和设备更新。

关于政策措施，主要是在投资环境、项目推进和资金保障三个方面下功夫。

一是在改善投资环境上下功夫，深化投资领域“放管服”改革，大幅度压减项目审批时间，在16个地区开展试点基础上，推动在全国实现工程建设项目审批时间压减一半。进一步放宽市场准入，今年要在全国范围内全面实施市场准入负面清单制度，各类市场主体依法平等进入清单以外和清单许可领域。在22个城市试点的基础上，在全国大中城市、国家级新区全面开展营商环境试评价。

二是在项目推进上下功夫，争取在一季度预下达大部分中央预算内投资计划，推进在建项目加快实施，加快开工已纳入规划的重大项目，尽快形成更多实物工作量。提高项目储备数量和质量，按照近期、中期、长期储备一批补短板重大项目。

三是在资金保障上下功夫，加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板重大项目建设。在有效防范风险的前提下，创新基础设施和公共服务项目市场化运作的盈利模式，加大金融支持力度，充分调动社会资本积极性，更加有效地吸引外商投资。

我们在大幅压缩项目审批时间、加快审批进度的同时，随着投融资体制改革的深化，各级发改部门直接审批核准项目的规模也在减少。发挥投资的关键作用重在形成精准投资、有效投资，坚决不搞“大水漫灌”式的强刺激。在投资重点上突出补短板，在项目选择上突出纳入规划的项目，在投资决策上坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持补短板、稳投资、防风险相统一。

(责编：白宇)