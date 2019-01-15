原标题：财政部:六举措激发活力 2018年减税降费约1.3万亿元

财政部部长助理许宏才

央视网消息：1月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、中国人民银行副行长朱鹤新介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

财政部部长助理许宏才介绍，2018年，财政部门聚力增效实施积极的财政政策，促进经济运行总体平稳、稳中有进，宏观调控目标较好完成。一是大力实施减税降费，保持较高支出强度，促进经济运行保持在合理区间。二是强化政策支持和资金保障，推动三大攻坚战取得明显成效，促进社会民生持续改善。三是支持深化供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”重点任务，推动城乡区域协调发展，促进经济发展质量提高。四是深入推进依法理财，强化管理基础工作，加强财政内部控制建设，推动改善营商环境等。

关于2018年减税降费有关情况。许宏才说，一是深化增值税改革，降低部分行业增值税税率、统一增值税小规模纳税人标准、对部分行业实行期末留抵退税。二是实施个人所得税改革，建立综合与分类相结合的个人所得税制度，实施5000元/月的基本减除费用标准和新的税率表。三是出台一系列支持小微企业发展的优惠政策。比如，将减半征收企业所得税的小型微利企业年应纳税所得额上限由50万元提高到100万元，将小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限提高至1000万元。四是支持科技研发创新。将企业研发费用加计扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企业扩大到所有企业，将创业投资企业、天使投资个人有关税收优惠政策试点范围推广至全国，将科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年等。五是两次提高部分产品出口退税率，降低关税总水平，对进口包括抗癌药在内的绝大多数药品实施零关税，减按3%征收抗癌药品进口环节增值税等，我国关税总水平由2017年的9.8%降至7.5%。六是清理行政事业性收费和政府性基金，以及社会保险费、工程建设领域保证金、经营服务性收费等。总的看，减税降费政策措施对激发市场活力、降低企业负担发挥了重要作用，全年减税降费规模约1.3万亿元。

对于2019年积极的财政政策，财政部门将在稳定总需求的同时，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，认真贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，发挥好财税政策的结构性调控优势，增强微观主体活力推动经济高质量发展。重点是要做到“加力”和“提效”。

“加力”指的是加大减税降费力度和加大支出力度。第一，加大减税降费力度。一方面，实施更大规模的减税，坚持普惠性减税和结构性减税相结合，重点减轻制造业和小微企业负担，支持实体经济发展。另一方面，推进更为明显的降费，清理规范地方收费项目，加大对乱收费查处和整治力度。第二，加大财政支出力度。根据经济形势和各方面支出需求，适度扩大财政支出规模。同时，较大幅度增加地方政府专项债券规模，支持重大在建项目建设和补短板。

“提效”指的是提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益。提高财政资金配置效率，就是要坚持有保有压，聚焦重点领域和薄弱环节，进一步调整优化支出结构。该保的支出必须保障好，要增加对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域投入；该减的支出一定要减下来，政府要过紧日子，要大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，一般性支出要压减5%以上，取消低效无效支出。提高财政资金使用效益，就是要将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，更好推动政策落地见效；继续盘活财政存量资金，将难以支出的长期沉淀资金一律收回，统筹用于亟需资金支持的领域。

(责编：白宇)