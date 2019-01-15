财政部:落实政策减轻居民税负 进一步减轻企业负担

财政部部长助理许宏才

央视网消息：1月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、中国人民银行副行长朱鹤新介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

记者：中央经济工作会议提出要实施更大规模的减税降费，能否介绍一下今年减税降费的主要内容？

财政部部长助理许宏才：减税降费是积极财政政策加力增效的重要内容，也是深化供给侧结构性改革的重要举措。按照党中央、国务院决策部署，财政部将在全面落实已出台的减税降费政策的同时，抓紧研究更大规模的减税、更为明显的降费，更好地促进实体经济健康发展。

2019年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费，主要包括四个方面：

一是对小微企业实施普惠性税收减免。此项政策已在1月9日的国务院常务会议审议后对外发布，其主要内容有以下几个方面，我再具体解读一下：

第一，提高增值税小规模纳税人起征点，月销售额3万元调整到10万元，即月销售额10万元以下的，不用再交纳增值税。

第二，放宽小型微利企业标准并加大优惠力度，放宽小型微利企业标准就是放宽认定条件，放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下、从业人数300人以下、应纳税所得额300万元以下。这都比原来认定的标准有大幅度的提升，也就是说有更多的企业会被认定为小型微利企业。我们根据有关的数据进行了测算，认定为小型微利企业户数1798万户，占全部纳税企业的比重超过95%，其中，民营企业占98%。在税率优惠方面，按应纳税所得额不同，分别采用所得税优惠税率。其中，应纳税所得额100万元以下，税负是5%，低于标准税率20个百分点。应纳税所得额是100-300万元之间的，税负是10%，低于标准税率15个百分点。

第三，对小规模纳税人交纳的部分地方税种，可以实行减半征收。即允许各地按程序在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种以及教育费附加和地方教育附加。

第四，扩展初创科技型企业优惠政策适用范围，对创投企业和天使投资个人投向初创科技型企业可按投资额70%抵扣应纳税所得额的政策，也就是说如果创投企业和天使投资个人向初创科技型企业投资，投资额的70%可以拿来抵免应纳税所得额。把投资的初创科技型企业的范围或者标准进一步扩大，扩展到从业人数不超过300人、资产总额和年销售收入不超过5000万元的初创科技型企业。

二是深化增值税改革，继续推进实质性减税。

三是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。

四是配合相关部门，积极研究制定降低社会保险费率综合方案，进一步减轻企业的社会保险缴费负担。同时，清理规范收费，加大对乱收费查处力度。

我们相信随着减税降费政策逐步落地，将进一步激发市场主体活力，提振市场信心，促进经济实现高质量发展。

(责编：白宇)