原标题：钢铁业应“两个市场”齐头并进

□ 2018年，我国钢铁产能过剩矛盾有效缓解，优质产能得到了发挥，企业效益明显好转，体现了钢铁行业的发展韧性和巨大潜力

□ 2019年，随着国内市场环境逐步改善以及国际产能合作深化发展，钢铁业还应充分利用和统筹国内国际两个市场，持续淘汰落后产能、严防新增产能，保持供需平衡，保证国内国际两个市场的良性互动

“受益于我国供给侧结构性改革深入推进，2018年我国钢铁市场环境明显改善。”在1月14日举行的中国钢铁工业协会2019年理事（扩大）会议上，中国钢铁工业协会会长于勇表示，2018年钢铁产能过剩矛盾有效缓解，优质产能得到了发挥，企业效益明显好转，未来将充分利用和统筹国内国际两个市场。

2018年前11个月，全国共进口铁矿石9.78亿吨，同比下降1.3%，金额为709亿美元，同比下降2.8%，矿价平稳对我国钢厂效益有稳定作用。于勇分析，上游铁矿石市场稳定，一方面与全球矿石供大于求的市场形势密切相关，另一方面也得益于我国与国际各大矿山深度沟通、形成共识。此外，钢企采购趋于理性也是重要原因。

2018年前11个月，全国出口钢材6378万吨，同比下降8.6%，进口钢材1216万吨，同比增长0.5%，钢材出口结构优化，高端产品出口比例很高，出口价格上升。但是，于勇也提醒，我国钢材出口量已连续3年下降，应当引起行业高度关注。

尽管出口量下降，但我国钢企近年来稳步推进国际化经营，钢铁业的技术创新潜力得到了进一步释放，逐步受到国际市场的认可。比如，中国冶金科工集团有限公司“清洁高效炼焦技术与装备的开发及应用”项目成果在海内外47个工程实现了系列化应用，大型焦炉市场占有率在国外已达到60%；太原钢铁（集团）有限公司超级双相不锈钢冷卷实现国内首发首用，开发的世界最宽手撕不锈钢出口欧洲；中信泰富特钢集团青岛特钢开发出的离线盐浴技术，使超高强度桥梁索盘条达到了国际领先水平，打开了国际市场。

于勇认为，2019年钢铁业将紧扣战略机遇期新内涵，统筹国内国际两个市场。从国内市场看，造船行业景气度回升，预计2019年对钢材需求将有小幅增长；机械行业增速虽有所放缓，但整体仍保持增长，预计2019年对钢材需求仍将保持稳定。但是，随着拉动经济增长的主要动力从投资转向消费，新旧动能转换中新经济增长点对钢材需求强度减弱，传统用钢企业对钢产品需求从品种、数量增长转向质量和品质提升，对钢铁行业提出了更高要求。“这就需要钢铁企业努力控制原燃材料采购成本，持续开展‘对标挖潜’（针对某项生产工艺耗能情况与国际先进标准对比）活动，增强钢铁企业的盈利能力和抗风险能力。同时，也应加强财税政策研究，在国家减税降费政策支持下切实减轻企业负担，继续加大降本增效工作力度。”于勇分析说。

从国际市场看，据世界钢协预测，2019年全球钢铁需求预计达到16.91亿吨，同比增长1.4%；随着“一带一路”建设受到越来越多国家的欢迎，深化经贸、投资、金融、互联互通等领域合作正在推进，为我国钢铁业“走出去”提供了广阔市场。“应当充分发挥中国钢铁行业国际产能合作企业联盟的作用，深入开展钢铁行业参与‘一带一路’建设的调研，积极组织、协调钢铁企业参与‘一带一路’建设，有效管控各类风险。”于勇说。

虽然钢铁国际市场广阔，但在中国钢铁工业协会党委书记刘振江看来，要实现国内国际市场统筹发展，仍然需要做好化解过剩产能、防止“地条钢”死灰复燃、严防新增产能等工作，这样才能实现市场供需基本平衡，保证国内国际两个市场良性互动。“因为随着钢铁行业效益大幅提高，部分钢铁企业通过技术改造、产能置换等方式扩大产能，不锈钢、电炉钢产能大幅增长，甚至‘地条钢’也容易死灰复燃，向海外转移产能也将影响国内钢材出口，进而影响国内市场的供需平衡。国内钢铁行业巩固供给侧结构性改革成果、严控新增产能是2019年确保行业供需平稳的关键。”刘振江分析说。（记者 崔国强）

(责编：杨曦、仝宗莉)