原标题：一线二手房价格均跌至5.6万 北京现急售房直降数十万

资料图：居民住宅楼。中新社记者 张斌 摄

一线二手住宅挂牌均价跌至5.6万元

北京现急售房直降数十万元

二手住宅市场仍在下挫。

诸葛找房数据研究中心统计数据显示，2019年1月7日-1月13日，百城二手住宅挂牌均价为14884元/平方米，环比上周下跌0.14%；上涨城市45个，平均涨幅0.13%；下跌城市55个，平均跌幅0.03%。

分城市等级来看，一线城市领跌但跌幅收窄，三、四线城市与上周变化不大。一线城市二手住宅挂牌均价56552元/平方米，均价环比下跌0.36%；二线城市二手住宅挂牌均价18227元/平方米，均价环比下跌0.12%；三、四线城市二手住宅挂牌均价10524元/平方米，均价环比微跌0.07%。

值得关注的是，近日，据贝壳找房发来的信息显示，北京二手住宅市场上出现了部分业主急售房源。这些房源少则下降5万元，多则下降60万元以上，最高单套直降182万元。

比如，太阳宫附近某小区一套南向两居房源直降60万元，从2018年11月份报价1250万元降至1190万元，附近另一小区某三居室则从2200万元降至2100万元，降了100万元；大望路附近某小区一套房从1477万元下降至1450万元，下降27万元；地铁10号线沿线某小区一套三居室从2162万元降至1980万元，下降了182万元。

某业内人士直言，每个月二手住宅市场都会有一些业主急售房源，这些房源折扣力度普遍偏高，虽然不能全面反映市场情况，但却能看出市场的下行预期。此外，年底将至，不排除有些急需钱的业主大幅降低挂牌价格，加上北京新房市场的限竞房也对二手住宅市场造成一些冲击，因此二手住宅价格仍在下挫。

(责编：杨曦、仝宗莉)