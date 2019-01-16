原标题：地方两会部署混改 重点领域改革可期

今年将加快推出第四批、100家以上混改试点

自2016年年底召开的中央经济工作会议明确混合所有制改革作为国企改革突破口后，每年的地方政府工作报告都有涉及混改的内容，今年亦不例外。

如天津市提出，要以前所未有的决心和勇气，坚决打好市属国有企业改革这场硬仗。持续用力推进混合所有制改革，全面铺开、压茬推进，阳光操作、加快完成；四川省提出，要深化重点领域改革，以电力体制改革为重点深化要素市场化改革，深化职务科技成果权属混合所有制改革；湖北省提出，全力推进国资国企高质量发展，促进国有资本向优势主业集中，鼓励支持非公资本参与国有企业改制重组。

“2019年，混改依然是深化国企改革的重要方向，其中，电力、石油、军工等重点领域的混改仍是重头戏。”万博新经济研究院副院长刘哲在接受《证券日报》记者采访时分析称，混改的衡量标准不是简单的股份构成变化，而且要更加关注国有资本运营效率、混改后企业激励机制的完善以及经营效率和竞争力的提升。

1月15日，国家发改委副主任连维良表示，今年要继续加大国有企业混合所有制改革力度，在前三批50家试点企业的基础上，出台进一步深化国有企业混合所有制改革的实施意见，加快推出第四批、100家以上混改试点。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示，今年混合所有制改革将朝两个方向发展：一是试点企业继续扩围，二是混改进一步深化，即将混改与其他改革相结合，实现由点及面的综合改革，包括在混改的基础上加快企业体制机制、公司治理与管理等方面的改革，从而更好推进国有企业活力与效益提升。

为了使国企混改能够真正落实，刘兴国建议，一方面，要加强对国有企业落实混改任务进展情况的监督与考核，既要有过程层面的考核，也要有结果层面的考核；另一方面，必须营造有利于落实改革的环境，并建立健全改革激励机制与容错机制。

(责编：杨曦、仝宗莉)