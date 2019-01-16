原标题：P2P正常运营平台数跌至历史新低 资金紧张已大幅缓解

P2P资金紧张已大幅缓解

2018年，P2P行业爆雷潮历时半年之久，平台出清后的正常运营数量也随之跌至历史新低。不过，正常运营平台的“体质”也因此得到了锻炼。

融360数据显示，截至去年12月底，正常运营的P2P平台剩1082家，相较2017年底的1785家减少了703家，同比下降39.38%。其中北京282家，广东266家，上海177家，浙江113家。

成交量上，2018年12月网贷平台总成交量为939.45亿元，其中，上海、广东、北京以及浙江成交量分别为302.2亿元、260.8亿元、217.1亿元、112.3亿元，较上一个月环比分别上升7.71%、3.61%、6.08%及4.08%。

问题平台数量也得到了控制，爆雷潮开始的2018年7月，问题平台高达275家，平均每天9家出现问题。第四季度，问题平台数量下降明显，问题平台数量已控制在30家左右。

此外，记者调查了1月14日成交量排名前50的平台当天的资金净流出额，共计1.2亿元，与去年爆雷潮最严重的7月相比(仅2018年7月29日一天，50家平台净流出资金就达5.75亿元)，资金流动性已得到很大缓解。同时，与之前几乎90%平台都在面临不同程度的资金枯竭的境遇不同的是，上述50家平台中只有17家有资金净流出，金额在几百万到千万元不等，其余33家均有资金流入。

被视为风险敞口的待收余额也大幅缩减。据记者统计，成交量排名前50的平台，去年4月～7月的待收余额都在4000亿元以上。但从10月开始，待收余额逐渐下降，12月降至最低点。数据显示，去年10～12月分别是3744.46亿元、3755.86亿元和3696.74亿元。

有业内人士指出，待收余额的减少可倒推出“到期资产平稳兑付”，而网贷行业也告别了前几年的野蛮扩张，出借人对于投资网贷资产也更加审慎成熟。

(责编：杨曦、仝宗莉)