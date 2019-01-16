原标题：北京今年将重点发展医疗健康产业

市政协委员、京东集团党委书记、副总裁龙宝正等19名委员在“以科技创新为引领 推动首都经济高质量发展”的专题座谈会上争相发言 摄影/本报记者 魏彤

昨天下午，市政协十三届二次会议举行“以科技创新为引领 推动首都经济高质量发展”专题座谈会。市委副书记、市长陈吉宁等领导出席。马一德、周志军等19位市政协委员围绕科技创新、产业发展等主题积极建言献策。陈吉宁用“高频共振”4个字评价了委员建言对政府改进工作发挥的积极作用，并从人才引进和培养、产业发展方向等方面对委员建议进行了回应。

创新要素

要加强对青年人才的支持和培养

在创新性人才引进和培养方面，委员们在会上各抒己见。陈吉宁表示，创新要素的核心是人才。人才是北京最大的优势，北京人才基础良好，但人才的高度和宽度还不够，“我们还需要更多的顶尖人才，同时要拓展对人才的理解，不只科学家是人才，企业家、产品经理、中介服务都是创新需要的人才。”要注意培养一批爱科技、懂创新、会服务的专业化机构和人才队伍。同时，国际化人才的数量、结构和国际竞争力、人才国际化发展环境方面还有差距，要努力打造国际人才高地。“我们要特别加强对青年人才的支持和培养。”他特意强调说。

创新环境

政府的手不能伸得太长

政府和市场在产业发展中该发挥怎样的作用？市政协委员、市社科院法学研究所研究员马一德认为，目前管理体制的相对落后制约了产业发展的空间，建议政府简政放权，取消和下放行政审批事项，让市场在文化资源配置中发挥决定性作用。

对此，陈吉宁首先谈了自己对创新的理解：“什么叫创新？创新是一种生态，需要各种要素相互融合、共同作用，需要敢于作出改变的精神。实践创新需要企业家精神。企业家精神不一定是企业家才有，我们每个人都需要企业家精神。通俗地讲，就是当你看到一件事情感到不舒服，你就要去改变它，这是一种创新、责任、坚持的精神。”

当前北京正处于城市更新、高质量发展的关键阶段，城市发展模式要调整，减量发展面临的问题需要解决，“我们必须用新的办法、必须有新的动力，这就是创新。”陈吉宁表示，科技创新是引领北京发展的第一动力，也是唯一出路。不过，政府工作报告提出，北京原始创新能力不足和科技与产业创新脱节问题并存，科技创新支撑引擎作用不够。

陈吉宁表示，近年来北京涌现了不少重大科技成果，孵化了很多创新企业，但“参天大树”并不多，还缺少世界级的原始创新成果和具有全球影响力的伟大企业。这表明我们的创新环境和创新生态还有较大的提升空间。他强调，提升和完善创新生态，“政府也是创新的一部分，但政府的手不能伸得太长，学术判断要留给科学家，产品选择要留给市场，政府去判断哪个好哪个坏判断不了，容易出问题。”

创新布局

今年将重点布局医疗健康产业

对于北京未来的产业布局，委员们极为关注。市政协委员、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司技术副总经理柳学全提出，在当前疏解非首都功能的大背景下，北京市新增产业禁止和限制目录缺少对企业功能做判断，使大量科技创新成果难以在北京落地。市政协委员、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事长林菁建议，加快做强高精尖产业，打造高质量发展的引擎。

对于这些疑问和建议，陈吉宁表示，去年，北京发布了十大高精尖产业发展的指导意见。指导意见就是北京科技创新布局的“作战图”，解决了北京在产业到底发展什么、怎样发展的问题。目前，区域布局需要解决布局分散这个问题，如果每个区都搞大而全，就难以发挥创新的集聚效应。“我们已经明确了各个区的定位，各区要按照这个定位，在细分行业提高聚集度。”同时，还要加强领域布局，“目前北京的科技创新主要集中在信息领域，还有两个优势领域没有开发出来，一个是医疗健康，一个是材料。”北京是全国生命健康基础研究和临床医疗资源最丰富的地区，“今年要重点布局医药健康，与信息技术一起形成支撑北京发展的‘双发动机’。”陈吉宁还指出，北京还存在与周边地区产业链、创新链不衔接的问题，“纵深和厚度不够，要进一步拉长和延伸，这是京津冀协同发展要解决的问题。”

文/本报记者 赵婷婷 蒲长廷

(责编：仝宗莉、杨曦)