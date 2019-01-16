去年12月以来12人因霸座、扒阻车门被行政拘留

原标题：12人因霸座、扒阻车门被行政拘留

昨天上午，公安部在北京召开新闻发布会，通报铁路公安机关2019年春运安保工作有关情况和公安机关侦办诈骗案件情况。铁路公安局副局长白少强在会上介绍，去年12月6日至1月10日，作为春运安保“出击阶段”，铁路公安机关共破获倒票案件2378起。

此外，自去年12月以来，铁路公安机关就对扰乱站车秩序的行为开展集中整治行动，查处各类扰序人员3000余起，行政拘留500余人，其中霸座、扒阻车门两项共行政拘留12人。

春运安保

缴获车票2.9万张

2558名票贩子被抓

白少强在会上介绍，预计今年春运全国铁路发送旅客将达到4.06亿人次，同比增长3176万人次，增长8.2%，日均发送旅客1016万人次。铁路春运旅客发送量将再创历史新高。

从去年12月6日至1月10日，作为春运安保“出击阶段”，铁路公安机关提早发起了“高铁和旅客安全保卫战役”、打击倒票“猎鹰-2019战役”、“冬季治安整治战役”、“公共安全隐患清剿战役”，为进入春运安保“决战阶段”打下坚实基础。

白少强介绍，前一阶段工作取得明显成效，集中整治治安安全隐患2000余起；破获倒票案件2378起，抓获票贩子2558人，缴获车票29449张、假火车票48804张，有效遏制了倒票活动。

同时，破获各类刑事案件774起、抓获犯罪嫌疑人689名，打掉犯罪团伙12个，抓获网上逃犯5000余名。排查发现站车公共安全隐患问题5632件、当场整改4584件，临时查封13处，行政警告115起、行政处罚1029起。

秩序整治

霸座、扒阻车门

12人被行政拘留

铁路公安局治安管理处处长王洪生介绍说，自去年12月以来，铁路公安机关就对扰乱站车秩序的行为开展集中整治行动，查处各类扰序人员3000余起，行政拘留500余人，其中霸座、扒阻车门两项共行政拘留12人。

“一段时间以来，列车霸座、扒阻车门等一度成为社会高度关注的热点话题。”王洪生说，对此，铁路公安机关研究制定了《旅客列车常见警情处置指引》，对霸座、占座、扒阻车门、酗酒滋事、动车吸烟等，明确处置流程、处置要求、处罚依据，要求广大基层民警熟知掌握、规范运用。

同时，全国铁路公安机关坚持整体联动、落实以地保车，出现类似警情，列车乘警和列车工作人员第一时间出警处置。

记者从发布会上了解到，从1月11日起铁路公安局提前10天全面进入春运安保“决战阶段”，将延续至3月1日。在这期间，将继续严厉打击敲诈勒索、霸座卖座、醉酒滋事、阻挡车门、高铁吸烟等严重扰乱站车秩序行为，对典型案事件严肃处理、公开曝光。

案件通报

侦破多起诈骗案

冻结赃款273万元

发布会上还通报了公安机关侦办诈骗案件情况。公安部刑侦局副局长陈士渠介绍，近期，公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人36人，冻结涉案赃款273万元。

会上还通报了“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”三起诈骗案件的具体案情。

陈士渠总结说，这类诈骗活动诈骗手法多、参与门槛低，交几元、几十元、几百元就能获得数万元、数十万元甚至数百万元的回报，以此吸引受害人参与，极具诱惑性。

诈骗的对象比较特定，以中老年群体为主。同时，通过建立微信群发布消息、吸收人员，裂变式发展下线，参与人员多，蔓延速度快。

陈士渠表示，凡是转发鼓动、宣传相关信息或组建相关微群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

文/本报记者 高语阳

(责编：仝宗莉、杨曦)