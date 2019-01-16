原标题：对扶贫领域腐败必须零容忍严惩治

在反腐败斗争取得压倒性胜利，为决胜全面建成小康社会提供坚强保障的背景下，一些地方在扶贫工作中暴露出来的违法乱纪和腐败问题不容忽视，对推进扶贫工作造成了不良影响。近日，多地纪委对扶贫领域腐败和作风问题进行了通报，引起网民关注。

对此，不少网民表示，对于扶贫领域的违法乱纪和腐败问题，必须严格责任追究，零容忍严肃查办，用刚性制度保障扶贫政策落到实处，用严密监管铲除滋生腐败的土壤。

网民“燕昌”表示，在事关困难群众切身利益的扶贫工作上，有大胆之人顶风违纪侵害贫困群众的切身利益，要遏制扶贫领域腐败和作风问题，必须强化干部“教育管理、责任意识和问责力度”，为打赢脱贫攻坚战提供坚强纪律保障。

网民“橘子”称，凡事都要搞个明明白白，不留糊涂账，从上到下，各级党政一把手应该把解决问题作为第一责任，各级纪委部门应该发挥好职能机关的作用，对脱贫领域的突出问题，一经举报，要追查到底，对查实的典型案件，要坚决予以曝光，严肃追究责任。

网民“学安”认为，对于一些基层干部把国家的扶贫政策和扶贫资金视作予取予夺的“唐僧肉”，扶贫资金层层克扣挪用、扶贫对象弄虚作假等问题必须持“零容忍”态度。“扶贫腐败”问题一经发现，都必须追查到底、精准问责、严惩不贷。换而言之，针对“扶贫腐败”，除了态度上的“零容忍”，更须在机制层面上“零失察”。

网民“燕昌”还建议，通过专项治理、集中办案等强有力手段，查处典型案件，加大通报曝光力度，释放严厉惩治基层腐败的强烈信号。重视做好扶贫领域案件线索来源工作，通过网络、电话等有效形式，畅通群众信访举报渠道，拓宽案件线索源头，及时依法依纪处理。

(责编：仝宗莉、杨曦)