原标题：钢铁产业吹响结构优化号角

14日，中国钢铁工业协会召开2019理事(扩大)会议，中国钢铁工业协会会长于勇表示，经过3年的努力，全国化解钢铁过剩产能1.5亿吨，提前完成此前5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标。

在此背景下，于勇指出，2019年钢铁行业供给侧结构性改革重点将从化解过剩产能转向防范已化解产能复产，从产能总量调整转向产能结构优化、布局调整和兼并重组。

2018年钢铁业效益明显转好

随着供给侧结构性改革的推进，钢铁行业取得稳中向好的态势，产需基本平衡。中钢协数据显示，2018年前11个月，全国生产生铁、粗钢和钢材分别为7.08亿吨、8.57亿吨和10.13亿吨，同比分别增长2.44%、6.73%和8.3%。价格方面，前11月钢材价格指数平均为116.52点，同比上涨9.86%。

钢铁企业效益也明显好转。2018年前11个月，会员钢铁企业实现销售收入3.76万亿元，同比增长14.17%;实现利税4149亿元，同比增长50.14%。利润方面，会员钢铁企业销售利润总额达2802亿元，同比增长63.54%，销售利润率达7.45%。

同时，2018年钢企负债率在2016、2017连续两年下调的基础上，再度下降3.39个百分点至65.74%，超半数会员钢企资产负债率降至60%以下。

于勇表示，2018年钢铁生产的持续增加，既有填补去除“地条钢”后腾出的市场空间的因素，也有国内市场需求增长以及产能过快释放的因素。

冶金工业规划院院长李新创表示，2017年以前，部分“地条钢”产量未纳入统计，在取缔后，市场需求由合法合规的企业产品填补。根据冶金工业规划院数据显示，2016到2018年，我国共化解钢铁过剩产能1.5亿吨，同时淘汰“地条钢”1.4亿吨。

与此同时，钢材出口方面，结构明显优化。2018年前11月，全国出口钢材6378万吨，同比下降8.6%，进口钢材1216万吨，同比增长0.5%，进出口相抵折合粗钢净出口5377万吨，同比减少629万吨，出口量连续3年下滑。但是，出口金额则大幅上涨。前11个月，钢材出口金额同比增长11.2%。

于勇说，在钢材出口结构的优化下，高端产品出口比例提高，出口单价上升，因此出现钢材出口数量下降的同时出口额增长。

2019年钢铁需求或小幅下滑

冶金工业规划研究院发布的《2019年我国钢铁需求预测成果》显示，预计受建筑、能源、汽车等行业用钢需求下降影响，2019年我国钢材需求总量将小幅下滑。这是此轮钢铁行业在经历2016年、2017年、2018年连续3年上涨后首次进入收紧通道。

对此，于勇表示，我国仍是全球最大的钢材消费市场，但随着经济结构调整，拉动经济增长的主要动力由投资转向消费，新旧动能转换过程中新经济增长点对钢材需求强度明显减弱。

从下游需求方面，中钢协相关调研显示，2018前11月，基础设施投资(不含电力)增速企稳回升至3.7%，国家相关补短板政策的出台，对铁路、公路、机场等领域建设提出了明确的要求，预计在积极财政政策的支持下，2019年基础设施投资有望从低谷回升至10%以上。具体来看，2019到2020年间，铁路需求量保持在2600万吨左右，公路方面需求2700万吨左右。

在造船和集装箱行业领域，尽管2018年造船完工量有所下滑，但新承接船舶订单量和手持订单量继续保持增长趋势；集装箱产量继续保持增长，但增速有所放缓。因此，上述两行业2019年预计延续向好局面。

与此同时，用钢重点行业中，房地产、汽车或下滑。中钢协上述调研报告指出，房地产市场增长整体偏紧的方向不会有大幅调整，房地产市场销售疲软、高周转策略不可持续，预计2019年房地产投资和新开工面积增速会回落。

于勇指出，建筑行业是钢材消费最大的行业，大约占钢材消费量50%。其中，房地产建设用钢又占整体建筑用钢的50%，因此，在投资和新开工面积增速等关键指标回落的背景下，钢材需求也会小幅下滑。

“受税收政策调整的影响，我国汽车产销出现了28年来的首次下降。”于勇说，目前来看，汽车低速增长是消费提前透支下的回落。预计汽车用钢需求变化不大，但汽车板生产企业盈利水平将有所下滑。

钢铁产业布局调整兼并重组范围将扩大

于勇指出，钢企持续盈利基础并不牢固，随着2018年11月钢材价格的大幅下跌，企业效益下滑，部分钢企主业处于盈亏平衡边缘。“全行业必须认识到，如果不转变过去依靠规模扩张、高产超产的思路，仍有可能回到供大于求的老路上。”

李新创表示，钢铁行业本轮调整与以往依靠固定投资拉动消费增长的周期性复苏不同，此次脱困主要依靠压减产能、环保倒逼，若不巩固当前的成果，可能再次陷入困局，未来再调整的难度也将更大。

对此，工信部原材料工业司钢铁处副处长文刚表示，钢铁去产能已取得一定效果，下一阶段我们需巩固去产能成果，严防“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产，控新增、严禁以任何名义备案新增任何冶炼产能。

国家发改委产业协调司巡视员夏农表示，2019年将继续加强对违规违法行为的查处。例如，2018年核查中发现，有些企业以提高资源综合利用、延长产业链等名义试图突破严禁新增钢铁产能政策底线，有些企业未履行任何手续违法违规建设钢铁项目或新增产能。另外，对于铸造中频炉违规转产、违规生产法兰盘及普碳钢等现象严查，严防“地条钢”改头换面。

“下一步工作要点是从化解过剩产能转向防范已化解产能复产。”于勇表示，钢铁行业供给侧结构性改革主攻方向将从产能总量调整转向现有产能结构优化、布局调整和兼并重组。

李新创说，过去钢铁发展“北重南轻”，特别是京津冀地区和一些密集地区产业布局和区域布局过于集中，优化布局刻不容缓。“国务院发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》是钢铁行业顶层设计方案。其明确指出，到2025年，中国钢铁产业前10家产能集中度为60%到70%，其中包括3至4家8000万吨级钢铁集团，6至8家4000万吨级区域型钢铁集团，和一些专业化钢铁集团。”

据此，李新创表示，钢铁企业重组应不仅仅是常见的破产重组，其方向还可分为优势企业强强重组，细分产品市场特色企业重组，区域市场龙头企业重组，海外并购重组，上下游产业链整合重组等。

(责编：仝宗莉、杨曦)