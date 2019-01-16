原标题：两条地铁线通向城市副中心

原标题：两条地铁线通向城市副中心

代表们所关心城市副中心发展的各项工作，都有了最新的进展。市发改委相关负责人介绍，今年推动的城市副中心240余项重大工程，包括构建通达便捷的开放交通体系、提升公共服务供给水平、打造高品质生态环境、推进智慧城市建设、加快推动产业转型升级等多个方面。

城市副中心与中心城区、各新城之间的交通联系将愈发密切，还将加大轨道交通建设力度，完善内部干道系统，畅通微循环道路，实施重点区域堵点疏堵工程。今年，城市副中心区域将建成轨道交通7号线二期、八通线二期，加快推进京唐铁路北京段和城际铁路联络线一期，开工建设城市副中心站综合交通枢纽。

具体来说，城市副中心与中心城区之间将加快完善“4+5”主通道交通体系：4条轨道线包括6号线、7号线、八通线和已开通运行的市郊铁路副中心线；5条主干路和快速路，包括京通快速及通燕高速、广渠路二期及东延、京哈高速，以及朝阳路、朝阳北路两条主干路。

通道，引导绿色出行。运河东大街、宋梁路将在今年建成通车，进一步完善城市副中心骨干路网。

(责编：赵爽、仝宗莉)