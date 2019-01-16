原标题：92号汽油每升涨9分钱
本报讯（记者 董禹含）国内油价迎来新年的第一次调整，也结束了之前的“五连跌”局面。昨天，国家发改委发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2019年1月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高105元。
记者从中国石化北京石油获悉，北京市场汽、柴油最高零售价格自2019年1月14日24时起，每吨均提高105元。其中，92号汽油由每升6.44元调整为6.53元，提高0.09元；95号汽油由每升6.86元调整为6.95元，提高0.09元；0号柴油由每升6.09元调整为6.18元，提高0.09元。也就是说，按照一箱油50升容量计算，私家车车主加满一箱油，要多花4.5元。
据悉，本计价周期以来，欧佩克主导的减产计划生效，数据显示，去年12月份欧佩克原油产量降幅为近两年来最大，加之沙特计划大幅削减出口等诸多利好因素提振，国际原油期货实现“九连涨”，其中WTI突破每桶50美元关口，布伦特突破每桶60美元关口。
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