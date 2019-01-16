原标题：2018年北京税费收入超1.3万亿元

原标题：2018年本市税费收入超1.3万亿元

本报讯（记者 赵鹏）记者日前获悉，2018年市税务局征收与减免税费工作并重，截至2018年12月31日，市税务局累计完成各项税费收入13142.3亿元，同比增长2.9%；累计完成一般公共预算收入5306.7亿元，同比增长8%。本市大力落实税收优惠政策，仅去年1月至11月份，就减免各项税费9579.6亿元。

2018年度国家税务总局北京市税务局绩效管理工作自查报告披露，去年本市全面落实小型微利企业所得税优惠政策，市税务局所辖小型微利企业的实际受惠面达到100%，申报享受小微企业增值税政策纳税人123.4万户次，申报免税销售额421.9亿元。

围绕“简政放权、放管结合、优化服务”的改革目标，市税务局为新办纳税人提供“套餐式”服务，实现企业初次申请当日领取发票。2018年，有67222户新办企业使用了“套餐式”服务。通过与市经信委合作，去年市税务局中心数据库与北京市大数据平台的对接，成功获取了个人所得税改革涉及的14个委办局的相关数据。2018年本市拓展多元化缴税方式，与各大银行进行对接，逐步实现三方协议缴税款、代开发票自助机“云闪付”方式扣缴税款、POS扣款、手机银行自助缴税等多元化缴税方式，实现便捷缴税。

通过推广自助办税服务，市税务局还实施微信方式预约，推行82个事项免填单，353个事项全程通办，全市配置182台自助办税终端，36台24小时自助办税服务设备，为纳税人提供更多的自主性和便利性。在优化自然人纳税人远程办税平台后，本市还实现了6大类15项具体业务的远程办税功能，将实名认证、个人所得税查询、12万元申报等常用功能纳入移动端进行应用，多个自行纳税申报事项实现了自动预填报表的功能。

(责编：赵爽、仝宗莉)