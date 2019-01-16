原标题：假冒伪劣产品怎么打？国家市场监管总局局长张茅发话

中央经济工作会议从多方面明确了2019年市场监管的工作任务，其中重点提出了“要着力优化营商环境，深入推进‘放管服’改革，促进新动能加快发展壮大。”

2018年，我国的市场主体已经超过了1亿户；2019年，如何推动全国的营商环境持续优化？央视财经记者近日独家专访到了国家市场监管总局局长张茅，他对2019年中国经济进行了相关解读。

说起2018年市场营商环境的改善，张茅最看重三组数字：在很多城市，开办企业的时间，由原来的20天压缩到8.5天以内；工业产品生产许可证的种类由38类减至24类；商标注册的审查周期压缩到6个月以内。

在2019年，全国的营商环境将持续优化。

国家市场监管总局局长 张茅：今年上半年就要在全国所有城市实现办企业8.5天，有些城市达到5天；再进一步减少工业生产许可证9类，商标的准入时间、注册时间也压缩到5个月。创造一个非常便捷市场准入环境，方便老百姓创新创业。

张茅表示，好的营商环境不仅能让市场主体进得来，还能出得去、活得好。2019年，一系列的简化注销改革，将使企业退出市场的时间降低50%。更重要的，创造公平竞争的市场环境是市场主体活得好的关键。

国家市场监管总局局长 张茅：各级市场部门要坚持竞争中立的原则。对于中国企业、外国企业、国有企业、民营企业、大型企业和中小微企业，在监管中要一律平等对待。要打破行政垄断，防止市场垄断，特别是要消除对民营企业的歧视，这也是当前企业的要求。

张茅透露，2019年全国市场监管部门将聚焦公用事业、原料药、建材、日常消费品等民生领域，加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为，着力规范行政性垄断行为。同时，将全面推行“双随机、一公开”监管。对于过去评名牌、评著名商标的政府行为，张茅表示，2019年将一律取消。

国家市场监管总局局长 张茅：政府给企业背书，然后企业一旦出现问题，不负主体责任，政府来负责任。三聚氰胺就是最典型的案例。所以，现在我们已经要求取消所有的著名商标、知名品牌的评比。在政府的企业信用公示系统上只有黑榜，只要违规了，处处受限。企业做得好，消费者的口碑就是你最好的红榜。

张茅坦言，目前在食品安全领域存在不少问题。新组建不到一年的国家市场监管总局，将把食品安全作为首要任务。

国家市场监管总局局长 张茅：四个最严，就是最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚和最严肃的问责。人民群众在食品安全方面少一点担心，多一点放心。这个是首要的任务，也是长期的任务。

张茅：发挥综合监管优势 打击假冒伪劣产品

中央经济工作会议中提出，要促进形成强大国内市场，改善消费环境。作为消费环境最主要的监管部门负责人，国家市场监管总局局长张茅表示，2019年，全国市场监管部门要针对市场环境中影响消费信心的薄弱环节，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。

张茅表示，假冒伪劣商品屡禁不绝，严重影响了老百姓消费的信心，扰乱市场秩序。2019年，国家市场监管总局将发挥机构改革后的制度优势，对消费市场进行综合监管。

国家市场监管总局局长 张茅：打击假冒伪劣，现在下一步还是重点领域要抓住。比如儿童用品、老年用品、网络交易用品，这都是我们打击的、整顿的重点领域，也是群众反映最强烈的。经过我们的长期努力，假冒伪劣现象会不断得到改善。

张茅透露，2019年，全国市场监管部门将集中开展婴幼儿食品、校园食品、网络配餐等领域的食品安全专项治理。启动新一轮婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查。着力解决农药残留超标、非法添加、制假售假等突出问题。同时，以电商平台整治为重点，专项治理侵权仿冒、价格欺诈、假海淘等问题。

国家市场监管总局局长 张茅：结合天津权健事件的教训，我们布置了重点整治保健品领域的计划，保健品领域也是非常复杂，而且现在乱象丛生，再比如最近出现的蜂蜜问题，这就反映了监管当中标准的缺失和检测检验手段需要进一步加强。

张茅分析，目前企业违法成本低、消费者维权成本高、市场监管执法难的问题没有得到根本解决，一个重要原因在于监管的相关标准和制度滞后。今年要加快一些急需标准和重要制度的建设，提高市场监管的权威性、有效性。张茅表示，2019年包括巨额处罚制度在内的一系列监管制度创新，将加大经营者的违法成本。

国家市场监管总局局长 张茅：第一，这次的长春长生疫苗，91亿的罚单，过去没有过这么大的力度；第二，巨额赔偿制度，你要对消费者进行巨额赔偿，因为你的产品假冒伪劣受到损害；第三，内部举报人的重奖制度。有人问我，你们惩罚的标准是什么？惩罚的标准就是他不能再犯罪了，不敢再违法了，别人也不敢再违法了。

(责编：杨曦、仝宗莉)