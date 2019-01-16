原标题：财政部：今年将在四方面推进 更大规模的减税降费

1月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，财政部部长助理许宏才表示，增值税改革具体方案，现在还在研究论证和测算过程中，但肯定会有实质性的减税措施。方案将按程序审议后公布实施。

许宏才透露，2019年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费，主要包括四个方面：一是对小微企业实施普惠性税收减免。此项政策已在1月9日的国务院常务会议审议后对外发布。二是深化增值税改革，继续推进实质性减税。三是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。四是配合相关部门，积极研究制定降低社会保险费率综合方案，进一步减轻企业的社会保险缴费负担。同时，清理规范收费，加大对乱收费查处力度。

许宏才表示，按照中央经济工作会议要求，今年实施积极的财政政策，要较大幅度增加地方政府专项债券规模，支持重大在建项目建设和补短板，更好发挥专项债对稳投资、促消费的重要作用。这项工作进展还是比较好的，我们当前重点做了以下几项工作：

一是增加地方政府债券规模。2018年，经全国人大审议批准，当年新增一般债券8300亿元，专项债券1.35万亿元。按照中央经济工作会议精神，2019年将适度增加地方政府债券规模，特别是较大幅度增加地方政府专项债券规模，具体额度会经过全国人民代表大会审议之后确定。

二是加快地方政府债券发行使用进度。预计各地将在1月份启动新增债券发行工作，时间上会比去年大幅度提前。

三是加大专项债券对当前稳投资促消费的支持力度。指导和督促地方将专项债券资金重点用于急需资金支持的方面，优先用于解决在建项目“半拉子工程”、存量隐性债务项目政府拖欠工程款问题等。在具备施工条件的地方抓紧开工一批交通、水利、生态环保等重大项目，尽快形成实物工作量。暂不具备施工条件的东北等地方也要抓紧开展前期工作，把专项债券发行使用时间尽可能往前提。

四是加强管理，确保法定债券不出任何风险。严格执行国务院文件要求，坚持专项债券用于有一定收益的公益性项目。依法落实地方政府到期专项债券偿还责任，防控专项债券整体风险。

(责编：赵爽、仝宗莉)