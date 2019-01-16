原标题：河北华林公司涉嫌组织领导传销活动 主要负责人被控制

据河北省黄骅市人民政府网站消息，黄骅市联合调查组15日晚间发布通报称，华林公司涉嫌组织领导传销活动，公司主要负责人和相关人员已被警方控制。

通报指出，自联合调查组进驻华林公司以来，经过紧张的工作，初步查明，该公司涉嫌组织领导传销活动。目前，公司主要负责人和相关人员已被警方控制。对该案我们将依法依规，彻查严办。

黄骅市人民政府网站截图

据媒体报道，华林公司一直在力推其“酸碱平衡”的理念。宣称给人体通上电就能“调节人体的酸碱平衡”，“颈椎腰椎都能治”。其官网还有“弘扬中华民族食疗文化，推广酸碱平衡健康理念”的信息，宣称酸碱平可以纠正酸性体质，提高人体免疫力，抗百病。然而，酸碱体质理论早已被证明为伪科学。

据中国裁判文书网显示，张某俊在使用一款名为“酸碱平生物电DDS”的按摩器过程中意外身亡，法医鉴定结果认为张某俊死于电击。经过测试，认为涉案按摩器电压偏高电流偏大，存在质量问题。

此前，河南都市频道揭露了华林公司的传销模式：只要掏钱购买华林的产品就能成为会员，掏钱越多级别就越高。入会后可以学技术、开店、给人做理疗，但挣钱最迅速的还是做技术推广，就是所谓的“拉人头”发展下线，级别不一样，拉新人入伙的提成也不一样。

(责编：赵爽、仝宗莉)