原标题：发改委：加快推出第四批、100家以上国企混改试点

中新网1月15日电 国家发展改革委副主任连维良15日表示，中央经济工作会议对今年的经济体制改革做出了全面部署，国家发改委将以供给侧结构性改革为主线，重点围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，推动经济体制改革落地落实。将加大国有企业混合所有制改革力度，在前三批50家试点的基础上，出台进一步深化国有企业混合所有制改革的实施意见，加快推出第四批、100家以上混改试点。

图为成都某玻纤制造厂忙碌的工人。（资料图） 中新社记者 张浪 摄

国新办15日上午举行发布会，请国家发展改革委副主任连维良等人介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

会上有记者提问，大家都已经注意到中央经济工作会议部署经济体制改革任务时提出了要深化四梁八柱性质的改革，作为承担经济体制改革重要任务的部门，国家发改委在2019年会推出哪些具体的改革举措？

连维良介绍，国家发改委承担的经济体制改革任务确实比较繁重，我们深感责任重大。中央经济工作会议对今年的经济体制改革做出了全面部署，国家发改委将以供给侧结构性改革为主线，重点围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，推动经济体制改革落地落实。

第一，围绕巩固“三去一降一补”成果推进改革，突出是“四个深化”。一是深化投融资体制改革，更加有效地补短板。创新基础设施和公共服务项目市场化运作的盈利模式，健全向民营资本推介项目长效机制，吸引更多社会资本参与补短板项目建设。二是深化价格改革，更加有效地降成本。修订《中央定价目录》，推动输配电价改革、公用事业收费改革和货运车辆“三检合一”改革，加快清理规范涉企行政事业性收费，结合减税措施落实，进一步降低实体经济成本。三是深化市场主体退出制度改革，更加有效地去产能。规范市场主体退出方式，加快僵尸企业处置，有效有序引导产能过剩行业去产能。四是深化国有企业资产负债约束制度改革，更加有效地去杠杆。推进市场化法治化债转股扩量提质，有序引导高负债国有企业有序降低负债率。

第二，围绕增强微观主体活力推进改革，突出是“五个加大”或者说“五改联动”。一是加大国有企业混合所有制改革力度，在前三批50家试点的基础上，出台进一步深化国有企业混合所有制改革的实施意见，加快推出第四批、100家以上混改试点。二是加大对民营企业的支持力度，引导民营企业参与国家重大战略实施和重大项目建设，围绕减轻负担、公平竞争、解决融资难融资贵等问题，进一步制定支持民营企业改革发展的指导意见。三是加大产权保护改革力度，继续推动甄别纠正涉产权冤错案件，推动解决一批因政府失信导致民营企业产权受到侵害的问题。四是加大激发和保护企业家精神力度，出台企业家参与涉企政策制定的规范化机制。五是加大营商环境优化力度，全面推开大中城市和国家级新区营商环境评价。

第三，围绕提升产业链水平推进改革，突出是“三个推进”。一是推进要素市场化改革，制定深化要素市场化改革的指导意见，扩大优质要素供给。深化电力体制改革，再选择一批经营性行业全面放开发用电计划，大幅提高市场化交易比重。推进石油天然气管网体制改革，实现上游资源类企业公平接入，下游用户公平享有。二是推进创新创业相关体制改革，研究提出新一轮全面创新改革试验方案。加大对中小企业创新支持力度。三是推进服务业改革，深入开展服务业综合改革试点，更大力度放宽服务业准入。

第四，围绕畅通国民经济循环推进改革，突出是“三个打通”。一是打通国内市场和生产主体良性循环，加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。二是打通经济增长和就业扩大良性循环，破除妨碍劳动力、人才社会性流动的制度性障碍，完善促进就业创业的体制机制。三是打通金融和实体经济良性循环，更好发挥政策性金融机构作用，从发改委的角度推进债券品种创新，扩大优质企业债券发行规模。

连维良表示，总体来说，2019年国家发改委承担的改革任务非常繁重，我们将按照党中央、国务院的决策部署，围绕八字方针来推动改革，着力在改革落实落地上下功夫，努力让改革为高质量发展提供源源不断的动力。

(责编：仝宗莉、杨曦)