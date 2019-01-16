原标题：中国林业产业总产值达7.33万亿元

我国林业产业总产值达7.33万亿元

科技日报北京1月15日电 （记者马爱平）15日，记者从国家林业和草原局获悉，2018年全国林业产业总产值达7.33万亿元，同比增长2.88%，林产品进出口贸易额达1600亿美元，各类经济林产品产量达1.57亿吨。

国家林业和草原局相关负责人介绍，我国林业产业规模不断扩大，第一产业和第二产业稳中有进，以森林生态旅游和森林康养为代表的第三产业加速成长，产值增速达19.28%。全国森林旅游和康养超过16亿人次，同比增长超过15%，创造社会综合产值接近1.5万亿元。

据悉，在推动林业第一、第二产业发展方面，2018年国家林业和草原局认定了一批全国林业产业示范园区、经济林和林下经济示范基地以及国家重点龙头企业，成立了林业产业标准化国家创新联盟，全国林业产业投资基金选定首批289个项目，落地资金近20亿元。

(责编：杨曦、仝宗莉)