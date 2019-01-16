原标题：一共20起 去年资本市场典型大案透露监管新动向

新华社北京1月15日电 题：一共20起！去年资本市场典型大案透露监管新动向

新华社记者刘慧

岁末年初，证监会“如约”发布了2018年稽查执法领域20起典型案例，可以说去年最引人注目的资本市场大案全在其中。

无论是长生生物、山西三维信披违法案，还是北八道、廖英强操纵市场案，亦或是曹磊编造传播虚假信息案……这20个案件，桩桩件件都给市场各方留下深刻印象，标记着过去一年监管部门与违法违规行为斗争的历程和努力。

据证监会新闻发言人高莉介绍，20起典型违法案例可以分为五大类：虚假陈述及中介机构“失职”类、操纵市场类、内幕交易类、欺诈发行公司债券类、造谣传播假消息类。业内人士指出，这些案件背后透露出监管部门坚决打击资本市场违法违规行为的新动向。

——动向一：快速查处！对严重损害公众切身利益的上市公司“零容忍”

作为上市公司，长生生物存在三大证券违法行为：一是未按规定披露子公司百白破疫苗不符合标准规定、全面停产并召回已签发疫苗的相关情况；二是未披露公司狂犬疫苗GMP证书失效及重新获得该证书等重大事项；三是披露的2015年至2017年年报及内部控制自我评价报告存在虚假记载。

深交所去年11月启动了长生生物重大违法强制退市机制，意味着长生生物可能成为社会公众安全类重大违法强制退市第一股。12月，证监会对长生生物顶格处罚，高俊芳等18名相关责任人员也受到了罚款、市场禁入等处罚。

——动向二：资本市场也是打好防治污染攻坚战的“阵地”

去年4月，山西三维集团污染问题引起社会关注。调查显示，2014年至2017年，山西三维因污染环境受到环保部门七次行政处罚，日常生产经营存在多次排污超标，上述信息均未在定期报告中如实披露。6月，山西证监局对山西三维及相关责任人员作出行政处罚。

高莉表示，上市公司必须切实担负起保护环境的社会责任，证监会将始终保持对环保信息披露违法行为的执法高压态势。

——动向三：严厉打击市场操纵 证监会“史上最大罚单”又刷新

快速筹集巨额资金，配资公司提供一条龙服务；1000多平方米的别墅，100多台电脑，10多个操盘手同时操作；涉案嫌疑人拒不配合调查，甚至暴力抗法，抢夺撕毁相关财务资料，抓伤调查人员……

2017年2月至5月，短短几个月非法获利9.45亿元，厦门北八道集团涉嫌操纵市场案的情节堪比电影大片。证监会去年2月对北八道集团作出“没一罚五”的顶格处罚，罚没款总计约56.7亿元，这是证监会有史以来开出的最高额罚单。

——动向四：股市“黑嘴”别嚣张 罚的就是你

投资者都对股市“黑嘴”深恶痛绝。廖英强就是这么一位，2015年3月至11月，他46次操纵39只股票。作为知名财经媒体的嘉宾主持，廖英强经常发布荐股视频，积累了一些名气，但他其实并不具有证券投资咨询执业资格。他的套路就是在荐股前先行买入，然后推荐他人买入，并在股价上涨时迅速卖出，牟取短期价差。

2018年5月，证监会对廖英强开出近1.3亿元罚单，给股市“黑嘴”警告和震慑。

——动向五： 造谣传谣别侥幸 自媒体不是法外之地

资本市场的发展高度依赖各种信息，不负责任的“小道消息”严重伤害资本市场的正常运行。2017年11月20日，曹磊在无权威来源、未尽核实义务情况下将微信好友转来的《2018年金融机构会议纪要》改编成《金融机构和房企在证监会开闭门会》，并通过其运营的“山石观市”微信公众号发布，严重扰乱市场。

2018年1月，证监会依法对曹磊作出行政处罚，责令改正，并处以20万元的罚款。高莉强调，自媒体不是法外之地，编造传播证券期货虚假信息严重扰乱市场秩序，是法律严格禁止的行为。

一直以来，稽查执法都是监管部门与各种市场乱象斗争的发力点。从2017年到2019年，证监会主席刘士余连续三年开年便调研稽查执法系统。他表示，稽查执法已经成为打击证券期货违法乱象的利剑，是资本市场发展和投资者合法权益的守护人。

(责编：仝宗莉、杨曦)