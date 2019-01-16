原标题：万亿备付金100%交存大限已至 机构躺着赚钱时代终结

中新经纬客户端1月14日电 (董文博)开年首月，对于第三方支付机构来说，备付金无疑是关注度最高的话题。今日(14日)，备付金交存大限来临，此前由商业银行存管的备付金正式由央行直接进行监管，这也意味着机构靠资金沉淀“躺着赚钱”的时代终结。

央行 中新经纬 王潮 摄

风险与交存

备付金集中交存相关工作始于2017年1月，央行下发《实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》，要求自2017年4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，首次交存平均比例为20%左右。这一比例自2018年1月起提高至50%左右。

2018年6月29日，央行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(即“114号文”)，自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存央行。这是央行第一次对备付金交存提出具体时间。

支付机构客户备付金集中交存安排。图片截自“114号文”

2018年11月底，央行下发《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》特急文件，规定支付机构应于2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户，并与中国银联或网联对接，开立备付金集中存管账户。

所谓备付金，现行《支付机构客户备付金存管办法》(2013年6月发布)将其定义为“支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金”。也就是说，这些资金所有权属于客户，但实际操作中，控制权包括利息受益均属于支付机构，挪用备付金进行资金周转、风险投资、赚取利差等成为行业“共识”，甚至卷款跑路事件时有发生。

中航证券分析指出，央行对支付机构备付金实行集中存管的核心目的在于打破支付机构“吃利差”的盈利模式，防止挪用客户备付金和变相开展跨行清算业务，防范金融风险，引导支付机构回归提供小额、快捷、便民小微支付服务的宗旨。国元证券表示，此举将进一步规范行业秩序，加速不良机构出清。

万亿资金池

据央行支付结算司有关负责人此前介绍，目前我国支付机构客户备付金的两个特点都决定了存在隐患，其中一个是规模大。那么，这笔牵动全行业及监管部门的备付金总额到底有多少？

央行“货币当局资产负债表”最新数据显示，截至2018年11月，非金融机构存款(即支付机构客户备付金存款)为1.24万亿元，按照彼时85%的交存比例计算，全行业备付金总额约为1.5万亿元左右。

图片截自央行“货币当局资产负债表”

“非金融机构存款”并不是央行货币当局资产负债表从一开始就统计在列的项目，而是于2017年6月新增，当月末，这一数字为840.77亿元。将近一年半的时间里，备付金实现了从不足千亿元到过万亿元的增长，增幅近14倍。

这笔“巨款”却被机构分散存放，“支付机构最少的在银行大概有13个账户，最多的有70多个，此前甚至达100多个”，这也是目前备付金的另一特点。

资金分散除了对机构自身管理提出挑战，利差“诱惑”使得部分机构走向出现偏差，主要盈利来源由支付业务转向利用备付金赚取利息收入，此举相当于无风险套利，只要吸纳客户资金就能够躺着赚利差。

央行公布的统计数据显示，支付机构备付金利息收入在总收入中的占比为9.52%，其中占比最高的为预付卡发行与受理机构，其备付金利息收入占比高达22.24%；其次是网络支付机构，占比为11.26%。

央行前行长周小川曾在2017年两会期间直言，有一部分支付机构眼睛盯着客户的备付金，觉得那个资金可以拿来赚利差，甚至有的打自己的主意，缺钱的时候从那里挪用一些，这就是动机不纯。

影响几何？

规模如此之大的备付金集中存管，会有哪些影响？

对于第三方机构来说，显而易见的是会失去一笔利息收益。中航证券表示，支付机构未来收入的调整势在必行，盈利能力不强的中小支付机构可能会面临较大的经营压力。

中信证券亦认为，单就央行加强备付金管理的影响来看，支付宝和微信等受影响会相对较小，而中小型支付机构随着利差模式的终结盈利或难以为继，洗牌进程可能加快。

间接来看，中泰证券指出，商业银行的支付通道费率上升。以往备付金规模较大的第三方支付公司可与存管银行协商优惠费率，存管银行以此获得新增存款；备付金集中存管之后，商业银行对各家第三方支付公司的费率将趋同，行业公平性提升。

值得一提的是，随着集中交存最后期限的到来，备付金存管办法将被修改的消息也被官方证实。

1月9日，央行副行长范一飞在国新办发布会上表示，1月14日备付金将全部交存到央行，为此，需要对现有的备付金存管办法做出一些修改，相关工作正在进行当中。

业内人士在接受媒体采访时表示，备付金此前是商业银行负责存管，有相关配套办法；央行负责存管后，原有办法与当前情况不相适应，因此，《支付机构客户备付金存管办法》修改并不意外。

(责编：朱江、仝宗莉)