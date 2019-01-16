跨国公司在华负责人新年展望：不可错过中国市场的发展机遇

英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭：

以技术创新助实体经济增值增智

当今世界，国内外经济环境充满变化和挑战，但确定无疑的是：以数据为关键要素的第四次工业革命已经来临，整个产业的智能化变革正在兴起，智能科技将融入实体经济的方方面面。在通向由数据驱动全新的未来道路上，产业界应该坚持将持续创新作为立身之本，推动智能科技取得突破和智能应用落地，把握智能互联时代的新机遇。

放眼创新，要有前瞻意识和冒险精神。前瞻意识和原创意识，不只是顺应趋势，更要引领潮流，不断探索市场前端的方向，并强化研发投入。验证创新，要有开放意识和合作精神。创新要以用为本，切实推进各行各业发展，所有技术必须不断在市场上加以验证。互联网、大数据、人工智能都要与实体经济深度融合，技术创新最好的价值体现就是帮助实体经济增值、增智。英特尔公司专注于关键的核心技术创新，通过计算力、连接、存储以及算法的突破，为数据未来奠定基石。

做大创新，要有产业意识和共赢精神。一家有大格局的创新型企业需要树立产业观，也就是站在整个生态链上系统地考虑上下游合作伙伴。多年来，英特尔的关键收获和经验，就是不停地探索并走好与产业生态链深度合作的道路。今后，我们还要坚定不移地继续走好这条路，找到更多合作共赢的突破点。

产业在智变，唯有创新不变。展望明天，我们看到与产业生态链携手创新的最大机遇，就是数据驱动的未来。中国数据总量2020年将达到全球的20%，成为数据资源第一大国，这将推动中国成为全球创新沃土。我们将与产业生态链持续探求融合互补的创新机会，共赢充满想象力的数据未来。（经济日报-中国经济网记者 朱 琳）

埃森哲公司全球副总裁、大中华区主席朱伟：

为中国企业提供创新解决方案

进入2019年，中国经济更加聚焦高质量发展，企业必须应对诸多领域的挑战和变化。埃森哲公司的研究表明，数字经济发展放大了中国消费者的购买力：2017年，随着数字技术推动商业模式创新，例如网约车兼职司机、网络直播等形式的数字兼职、互联网金融与移动支付这3大推手至少贡献了3000亿元的居民新增消费能力。未来10年，消费市场的变化速度预计将远超过去。

如今，以数据分析、移动技术、人工智能、社交媒体等为代表的数字技术革新，将进一步重塑消费市场，全球领军企业将更多地投资于那些能与消费者发生更高关联度的技术应用组合。中国领军企业也在利用技术创新和多样化的中国消费者需求，在更广泛的行业精耕细作，打造更好的产品、服务和体验，专注于价值创造而非野蛮扩张。

当然，消费红利并非唾手可得。更加成熟的消费观念以及新一代客户体验对企业能力提出了新的要求。2019年，中国企业如欲打造与用户高度关联的品牌，我们认为需做到更加平衡的开发与发展。一是既提供可持续的产能与服务，亦积极关注即时需求变化；二是既提供个性化定制，亦关注个人数据安全；三是既创造品牌吸引力，亦不过度喧扰或制造极端与偏见。

在可预见的未来，优秀的数字化企业反而需要做好减法，专注于提供那些真正有价值的数字产品和服务，与消费者建立数字信任。企业唯有敏捷且恰如其分地追随消费者偏好，才能在下一轮创新中找准方向，并得到市场和资本的认可。埃森哲希望针对行业发展瓶颈，为数字转型中的中国企业提供更多样的创新解决方案，量身定制数字化的客户体验，在新的一年协助他们开辟新的增长路径。（经济日报-中国经济网记者 朱 琳）

高通公司中国区董事长孟樸：

为中国产业升级 贡献智慧

当前，全球经济发展虽存在一定挑战和不确定性，但不会影响高通公司在中国的发展信心。因为，无论是对中国还是世界来说，新的技术对提升经济发展都有很大潜力。5G和人工智能将驱动智能互连的未来，5G与人工智能的结合也将激发新的商业模式、重新塑造产业，催生超乎想象的新服务，成为创新的新引擎和全球经济增长的重要动力。

开放才有发展，合作才能共赢。高通很荣幸能参与并为中国移动通信和互联网产业的发展作出贡献。同时，我们的发展也得益于中国经济的快速进步，特别是过去10年来的飞速发展。过去10年，中国经历了3G和4G，特别是4G的快速发展。现在，中国已经是全球最大的移动通信市场，拥有超过10亿4G用户。此外，目前全球前10大智能手机厂家中有7家是中国企业，而且这7家企业都是高通的客户。通过领先的技术和产品以及共创价值的合作伙伴关系，我们已经与中国企业和产业发展融为一体，密不可分。随着5G在2019年开始商用，高通与中国相关产业会有更多合作机会。

在5G到来之际，中国市场蕴藏着变革行业全球化布局的巨大潜力，高通非常看好在中国的发展。我们也非常自豪，能够通过“5G领航计划”支持中国的合作伙伴加速全球业务扩展，抓住十年一遇的发展机遇，在5G时代取得成功。

同时，我们也看到5G与人工智能的结合会对各行各业产生巨大影响，包括变革工业制造、提升自动化程度、加速推动汽车行业的未来发展等。无论是网联汽车、智慧家居和智慧城市还是工业物联网等领域，我们都将继续与合作伙伴一起推动创新，为中国的产业升级贡献智慧。（经济日报-中国经济网记者 朱 琳）

丹佛斯集团中国区总裁司徒嘉德：

支持中国城市 绿色发展

目前，全球经济形势错综复杂，主要经济体增速放缓，加之贸易摩擦增加、市场流动性风险和中小企业融资难等问题的存在，前景不容乐观。同时，国际货币基金组织也将2019年全球经济增长预期下调了0.2个百分点到3.7%。

这种全球经济走势在公司业务上也有所反映。2018年上半年丹佛斯集团保持了持续性的增长势头，但下半年全球经济不景气，尤其是大宗商品价格上涨以及主要市场间贸易摩擦加剧导致税收增加，使我们的全球营收受到负面影响，并一定程度上影响了我们对市场未来的信心。

随着中国越来越强调经济发展的可持续性和质量，越来越多的资金和支持也被投放到相关领域，尤其是创新和绿色发展、城镇化等。丹佛斯在过去几年的高速增长正是受益于这种转变。我们相信这种持续性的投入必将为丹佛斯在中国的长期发展提供持久、稳定的动力。

2018年，我们非常开心地看到中国的“污染防治”工作取得了积极进展，全国范围内污染物排放总量大幅下降，生态环境质量持续提高，“蓝天保卫战”也取得了阶段性胜利。中国的这一发展目标和成绩与丹佛斯的业务高度契合，也振奋了我们对中国市场的信心，让我们更加坚信能效、环保和绿色产业不可限量的中国市场潜力和未来。

在过去一年中，我们从中深深受益。2018年丹佛斯集团分别同山东、河北等省份和城市签订了战略合作协议，双方承诺共同发展和应用高能效的能源技术和产品，并着重于重点区域的能源系统整体方案和城市供水及污水处理系统绿色、循环、清洁能效技术方案。

在新的一年中，我们将加大力度，同更多城市展开合作，支持中国城市的绿色发展。（经济日报-中国经济网记者 陈 颐）

瀚纳仕集团大中华区执行总监兰熙蒙：

新动能驱动人才需求持续走高

全球劳动力市场在过去一年里承受了很大的压力。在许多国家和地区，技术人才和雇主需求不匹配的问题正在加剧。随着人工智能等高新技术的进步，这一问题还可能继续恶化。与此同时，全球生产力和工资增长疲软。

近期发布的《瀚纳仕全球技能指数》基于对33个经济体专业人才市场的调研显示，中国劳动力市场在满足大部分行业及专业人才需求方面的能力不断增强。随着中国推动行业向价值链顶端升级，市场对人工智能、网络安全、金融以及法律等领域专业人才的需求不断攀升，用人单位对人才的竞争日益激烈。同时，企业也在着力制定有效的留任人才策略，这也拉动了对人力资源管理的需求。

中国凭借稳健的经济发展动力和本土企业对国际化人才的强烈需求，不断吸引海外人才从世界各地归国发展。

展望2019年，我们看到中国对科技、工程、数学等领域人才的需求旺盛。在消费驱动的行业如医疗健康和电子商务等领域，专业人才需求同样居高不下，线上营销和大数据相关业务将持续增长，因此对业务开发和市场营销专业人才的需求也会随之走高。同时，“一带一路”建设和“粤港澳大湾区”发展，将推动城市集群发展，加强与区域内外贸易伙伴的互联互通便利化，这也会拉动区域内对相关人才的需求。

例如，深圳正在利用其雄厚的研发能力、技术服务竞争优势、强大的工业设计实力和坚实的制造业基础打造粤港澳大湾区科技枢纽。这意味着未来40年深圳发展将需要大量高科技数字创新、人工智能、云计算服务、区块链研发等领域的人才。同样，为了协助金融机构更好地把握上海发展成为世界金融中心以及中国推进金融改革所带来的商业机遇，瀚纳仕将积极帮助各金融机构打造更强大的人力资源团队，加速人才梯队建设。

对于瀚纳仕而言，中国一直是非常重要的市场，自2007年建立上海办事处进入中国以来，瀚纳仕先后在北京、广州、苏州、深圳设立了办事处，并刚刚庆祝了北京办事处成立10周年。瀚纳仕作为在英国上市的全球专业招聘集团，将继续与中国共同成长与发展。（经济日报-中国经济网记者 陈 颐）

道达尔（中国）投资有限责任公司董事长赵伟良：

积极参与中国能源结构转型

随着全球气候变暖和能源需求迅速增长，世界正面临重大挑战。为了应对气候变化，满足不断增长的能源需求，全球能源行业正掀起一场深刻的变革。展望2019年，这场变革势必走向深化，促进形成新格局。

为在变革中塑造绿色发展的未来，中国正在积极推进由煤炭转向天然气及可再生能源的能源结构转型。到2030年，天然气在中国能源结构中的占比将从2017年的7%提升到15%；在可再生能源方面，中国已成为太阳能、风电、水电、电动汽车及电池领域的第一大市场及生产国。目前，道达尔（中国）投资有限责任公司已率先将气候因素纳入集团发展战略中，大力推进天然气和可再生能源发展，这与中国能源结构转型需求不谋而合。

道达尔一直是中国市场主要的天然气供应商之一。我们与中石油在苏里格南项目的天然气产量持续攀升；与中海油的天然气购销协议进一步延长；作为首家外资公司与中国民营企业新奥集团签订了长期协议，向其供应液化天然气；我们还携手中石油等合作伙伴开发亚马尔天然气项目，并将所生产的液化天然气进口到中国。

在可再生能源领域，我们的子公司SunPower在光伏产业链的不同环节与中国合作伙伴组建了合资企业，并积极参与到中国的光伏电站项目中；生产高效储能电池系统的子公司Saft在中国专注于服务民用电子设备和铁路市场，产量也逐年提高。两家公司都在本地公共服务中发挥着愈加重要的作用。

此外，我们在中国积极推动本土创新，在多个领域开展研发。其中，作为中欧减排解决方案项目的主要参与方，道达尔携手中欧两地多方合作伙伴共同开发碳捕集、再利用和封存技术(CCUS)，助力中国在能源创新和高科技领域实现发展。

2019年将是充满机遇的一年。随着中国改革开放不断深化，能源结构转型进一步推进，我们相信，道达尔在不断开放的中国市场上发展前景广阔，与中国合作伙伴在全球范围的合作关系也将得到进一步加强。我们将更加积极地参与到中国能源结构转型这一变革当中，与中国能源产业共同成长。（经济日报-中国经济网记者 陈 颐）

(责编：白宇)