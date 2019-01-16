2018年我国对外投资1298.3亿美元 保持平稳健康发展

新华社北京1月16日电（记者于佳欣）商务部16日发布数据，2018年全年，我国全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。
其中，对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%。
商务部合作司副司长韩勇介绍说，2018年全年，我国企业对“一带一路”沿线的56个国家实现非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%，占同期总额的13%。
从对外投资结构看，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业，占比分别为37%、15.6%、8.8%和7.7%。流向第三产业的对外直接投资842.5亿美元，同比增长3.6%，占69.9%。“房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，非理性投资继续得到有效遏制。”韩勇说。
从对外投资方式看，企业对外投资并购活跃，境外融资比例高。此外，实物投资、股权置换、联合投资、特许经营、投建营一体化等对外投资方式也呈现出良好的发展态势。
据韩勇介绍，2018年，境外经贸合作区建设取得积极进展。截至2018年末，通过确认考核的合作区入区企业共计933家，累计投资209.6亿美元，上缴东道国税费22.8亿美元，创造就业岗位14.7万个，实现互利共赢。其中2018年新增投资25亿美元，上缴东道国税费5.9亿美元。
在保护主义抬头，部分发达国家开始收紧投资审查的情况下，中国企业对外投资可能会面临一定压力。韩勇表示，未来商务部将以“一带一路”为引领，创新对外投资方式，打造中国投资品牌，推动中国对外投资合作继续平稳健康有序发展。
具体来说将做好五方面工作：加强政策引领，推动对外投资合作高质量发展；加强制度建设，将促进、服务、监管和保障纳入法制化轨道；加强营造环境，与东道国共同为企业投资创造良好的、可预见的营商环境；加强服务保障，不断创新监管手段，为企业提供更具针对性的公共服务产品；加强风险防范，强化企业境外安全主体责任，及时有效应对各类风险。
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