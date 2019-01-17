受减产刺激，国际油价半个月涨超11%

进入2019年以来，国际原油价格一举扭转去年年末的颓势，一路飘红。Wind最新数据显示，今年以来，布伦特原油和纽交所原油价格分别实现“六连涨”和“七连涨”。受国际油价持续上涨的带动，国内原油期货价格昨日也出现大涨。

至1月16日记者发稿时，布伦特原油和纽交所原油的价格分别超过60美元/桶和52美元/桶，与2018年12月末的最低价相比，每桶价格均上涨超过10美元。在2019年1月2日至15日期间，布伦特原油期货的最大涨幅已超11%，纽交所原油涨了14%，国际原油价格在开年的这波涨幅已基本填平了2018年12月份的跌幅，目前价格已与2018年11月下旬的价格相差不多，但与2018年10月3日布伦特原油期货价格高点86.74美元/桶相比，仍存在30%的价差。

去年涨了三个季度，第四季度跌超30%

国际油价在2018年先扬后抑，前三季度一路上涨，布伦特原油期货价格一度超越80美元/桶大关。但进入四季度后，国际油价呈现下跌趋势。Wind数据显示，2018年四季度，布伦特原油期货价格累计下跌34.72%，一度跌至50.22美元/桶低点。

盛达期货研报观点认为，在2018年前三季度原油期货价格上涨的趋势中，曾出现两波回调，第一次为2018年2月初的美股回调曾带动原油价格回落；第二次回调出现在2018年5月底，因市场担忧石油输出国组织（简称“欧佩克”）产量恢复等因素，曾导致6月至8月中旬出现回调。盛达期货认为，持续性单边上涨依赖于经济增长预期在四季度前维持稳定，导致原油价格涨幅超出预期。进入四季度后，经济增长预期下调成为共识，原油价格因此具备了下跌理由。

盛达期货表示，国际原油价格的大幅上涨，通常发生在经济扩张期，配合库存的下降。当经济处于下行趋势，叠加库存的上升，原油价格更容易出现大幅下跌。经济增速和总需求仍是决定原油价格走向的核心，供应量的变化则会放大价格变动的幅度。

今年油价涨了半个月，填平去年12月跌幅

2019年的消息面有所转变，受减产消息的刺激，国际原油价格最终止跌上扬。截至2019年1月15日，布伦特原油期货今年以来的涨幅超11%，纽交所原油涨了14%，国际油价开年这波涨幅已基本填平2018年12月份下跌留下的坑。

减产协议进入落地实操阶段是开年的一大利好。据悉，欧佩克成员国与非欧佩克主要产油国于去年年末达成协议，同意从2019年1月开始减少原油日产量120万桶，持续时间为6个月。中辉期货观点认为，“减产预期修复了投资者对后市原油价格看涨的情绪，加上市场风险偏好情绪的升温，最终引发原油价格超跌反弹。”

中信建投也在研报中称，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯今年1月的原油产量每天将减产5万桶。贝克休斯布数据显示，截至1月11日当周，美国石油活跃钻井数减少4座至873座，连续2周下降。综合来看，供需面的利好效应仍存，预计短期原油价格或维持震荡偏强走势。

中国石化新闻网此前曾报道称，全球最大石油出口国沙特阿拉伯的能源大臣法利赫在年初表示，沙特计划将1月和2月的原油出口量分别降至720万桶/日和710万桶/日。

国内油价结束五连跌，机构提示回调风险

基于开年国际原油价格的持续上涨，国内成品油价格也有所上调。发改委官网显示，自2019年1月14日24时起，国内汽油、柴油价格（标准品）每吨均上调105元，就此结束国内油价“五连跌”。隆众资讯成品油分析师徐雯雯分析称，以油箱容量50升的普通私家车计算，此次调价后，车主们加满一箱油将多花4元左右。

多家研究机构分析认为，国际原油市场的利空因素仍在，油价难言见底，下半年或存在回调风险。

其中，华泰期货观点认为，金融市场的风险偏好情绪仍在持续修复，原油作为风险资产亦受到支撑，但当前现货基本面总体处于“供需两淡”格局。“1月份是全年库存积累最多的月份，基本面不足以支撑油价持续强势反弹。当前全球成品油库存压力依然偏大，终端消费不足以支撑炼厂的高开工率，炼厂利润处在被压缩状态。”

华信期货观点认为，虽然欧佩克和非欧佩克在12月7日决议减产120万桶/天超出市场预期，但因美国原油产量增长过快、全球经济增速下滑带来的原油需求增长变慢、美国汽油需求见顶等不确定性因素的存在，还不能断定原油价格已经到底。“对于2019年原油走势，我们更倾向于围绕45美元至60美元/桶（WTI）的区间震荡，不排除向下突破40美元/桶的可能性，向上超越70美元/桶的概率较小。”

中金公司预计，2019年布伦特原油均价将运行在65美元至70美元/桶的范围内，较2018年71.15美元/桶的均价存在8.6%的回落风险。中金公司表示，我们看涨2019年上半年的国际油价，布伦特油价有望突破70美元/桶，理由是欧佩克减产的落地、潜在的美国加息进程延缓等因素。中金认为，2019年下半年国际油价存在回调风险，主要是受到美国页岩油管道投入运行的影响，页岩油产量的增长态势有望恢复。

在中金公司眼中，今年中国油气行业的主线是：上游油气勘探开发步伐加快；资本开支有望持续攀升，并与油价脱钩，主要是为了响应中央“增储上产”的政策，保证能源供应的安全；油气改革持续推进，释放红利，有望重塑国内石油行业的竞争格局，提升企业运营效率。

新京报记者 潘亦纯

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