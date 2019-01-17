原标题：“融资难”问题有所缓解 第一波定向降息即将落地

今年的第一波定向降准已经落地实施，接下来第二波也将展开。伴随着定向中期借贷便利的即将操作，今年的第一波定向降息也将落地。

央行年内的主要任务之一是疏通货币政策传导机制来改善实体经济“融资难，融资贵”的问题。经过几年的努力，“融资难”的问题已经有所缓解，接下来采取的措施就将致力于“两难”并重共同解决。

去年12月19日，央行宣布创设新的货币政策工具定向中期借贷便利，利率优惠15个基点。这在业界被称为定向降息。央行行长易纲称，1月下旬将实施首次定向中期借贷便利操作。

定向中期借贷便利就是一个既能解决“融资难”又能缓解“融资贵”的货币政策工具。但从根本上解决“融资贵”的问题还是需要深化利率市场化改革。

今年央行工作会议提出的主要工作就包括，稳妥推进利率“两轨并一轨”，完善市场化的利率形成、调控和传导机制。

目前，我国已经取消存贷款利率浮动上限，但存贷款利率和货币市场利率“双轨制”仍然并存。利率并轨的方向是存贷款利率向货币市场利率并轨。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，下一步需要合理选择利率走廊的下限。市场上有一种说法，正回购应该是利率的下限。

但央行已经很长时间没有进行正回购了(市场上有消息称，去年10月份央行曾开展正回购，但央行不置可否)，其他各种利率则是稳中有降。

1月15日，央行副行长朱鹤新介绍，2018年各种利率稳中有降。12月份，债券回购加权平均利率为2.68%，同比下降0.43个百分点。年末10年期国债收益率为3.25%，同比下降0.64个百分点。

对于什么情况下央行会降息(普降)，朱鹤新表示，现在货币政策在实体经济中的作用正在逐步发挥，同时对原来的政策也在做动态评估，在这个基础上央行会再做进一步的研究。

相较于对定向降准的乐观，业界对降息的预期较低，普遍认为是小概率事件，除非是实体经济遭遇了严重困难，否则没有实施的必要。

1月14日，国务院总理李克强主持召开国务院第二次全体会议时指出，今年我国经济下行压力加大，要“创新和完善宏观调控，坚持不搞‘大水漫灌’”，并强调“通过实施区间调控、定向调控精准发力”，保持经济运行在合理区间。

而从今年已经或确定即将采用的货币政策工具来看，也是更加强调“定向调控”。比如即将实施的定向中期借贷便利操作(利率优惠15个基点)，普惠金融定向降准动态考核扩围，降准置换部分中期借贷便利，都属于精准调控的定向工具。

今年国内国际复杂的经济形势，需要货币政策备好各种工具，现在定向降准已经落地，接下来有可能每个季度实施一次，定向降息则是通过其他货币政策工具实施(包括定向中期借贷便利操作等)，将视实体经济、金融市场的需求而相继展开。

(责编：杨曦、仝宗莉)