98%支持率进入董事会 董明珠“主政”格力无悬念

原标题：董明珠“主政”格力无悬念

如果不出意外，成功进入新一届董事会的董明珠将再次当选格力电器董事长，这意味着即将65岁的董明珠将开启她作为格力电器董事长的第二个任期。

昨天下午，格力电器在珠海总部举行了2019年第一次临时股东大会。这届股东大会的一项最重要决议就是决定董明珠能否继续留任董事会。尽管这是大概率事件，但董明珠本身的明星效应使得本届股东大会备受关注。

董明珠：演讲传递“再干几年” 信号

昨天下午，当董明珠步入股东大会会场时，迎接她的是台下的掌声和手机拍照声，董明珠则向大家频频招手示意，明星范儿十足。

在大会上，董明珠发表了主题为《奋进新时代，追梦再起航》的演讲，外界评价这显示出董明珠已经做好“再干几年”的打算。而对于外界关于她何时退休的议论，董明珠表示要按照自己的意思，现在就想退休；但作为企业的发展，必须要有延续性。她进而表示，上市公司并没有规定强制退休的年龄，“只要你想干都行，但我心里的想法，谁真正能对未来格力电器的发展负责，这是一个非常严肃的话题，这个不是我说了算，而是做出成绩才能算”。她对于未来格力接班人定下的条件很简单：只要把企业做成自己的家，你就是未来的接班人。

股东：希望有敢说敢做的当家人

格力电器副总裁望靖东昨天通报的投票结果也显示，董明珠获得高票赞成，赞成比例高达98%。

昨天有格力电器的股东告诉北京青年报记者，他昨天对董明珠投了赞成票，而且他所知的周围的格力股东也都投了赞成票。“虽然董明珠算是个争议人物，有时也有些任性，但我们股东还是希望格力能有一位这样敢说敢做、不怕得罪人的当家人！”他表示，作为一名小股东，原来买股票就是只看股价涨跌，其实连公司是做什么的都不一定知道。而买了格力股票会很踏实，股民能知道公司在做什么、董事长在想什么。他告诉北青报记者，格力股票这两天的涨势也都不错，在家电板块处于领涨位置，作为小股民挺满足的。

副总裁：续任董事长几无悬念

按照惯例，格力电器新一届董事会将紧接着召开董事会选举新一任董事长。而顺利进入新一届董事会的董明珠，继续当选董事长几乎是板上钉钉。这意味着已经65岁的董明珠即将开启他的第二个董事长任期。2012年，她接任了退休的前任董事长朱江洪一肩挑起格力电器董事长和总裁两项职务。

昨天，新当选董事、格力电器副总裁望靖东也在股东大会上高度评价了董明珠，“过去的六年，董总为股东和社会创造了巨大的价值。从我们内心来讲，我们高管围绕着董总各司其职。”这似乎也暗示着董明珠在新一届董事会中的地位已经不言而喻。

文/本报记者 张钦

(责编：仝宗莉、杨曦)