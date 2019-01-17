涉集资诈骗、非法吸收公众存款 快鹿两高管被判无期

本报讯（记者 张鑫）昨天上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海快鹿投资（集团）有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司）以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件。
经审理查明，2014年3月至2016年4月，涉案人施建祥（另案处理）指使东虹桥小贷公司提供虚假债权材料、东虹桥担保公司匹配虚假担保函件，在未经批准的情况下，采用召开推介会、举办或赞助演出等方式通过互联网等途径向公众宣传和销售，非法集资共计434亿余元。
上述非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户，除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外，其余款项被挥霍、侵吞等。至案发，实际损失共152亿余元。
法院一审判决，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金十五亿元、二亿元、二亿元；对快鹿高管黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。
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