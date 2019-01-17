原标题：全球债务水平接近历史峰值

新华社华盛顿电 总部位于华盛顿的国际金融协会15日发布报告称，截至2018年第三季度，全球债务规模已超过全球经济总量的3倍，全球债务占全球国内生产总值（GDP）的比例接近历史最高水平。

报告显示，截至2018年第三季度，全球债务总规模为244万亿美元，同比增长3.9％，较2016年同期增长12％；当季全球债务占GDP的比重达318％，接近2016年第三季度创下的历史最高水平320％。

从债务类别来看，截至2018年第三季度，全球政府债务总额超65万亿美元，非金融企业债务近73万亿美元，家庭债务达约46万亿美元，金融企业债务达约60万亿美元。

报告显示，全球债务规模近十年来显著上升，尤其是非金融企业部门和政府部门债务增速较快。其中，发达国家政府债务增速较快，而新兴经济体企业债务增速较快。

(责编：仝宗莉、赵爽)