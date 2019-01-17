原标题：农产品价格仍以“稳”字当头

新的一年，重点大宗农产品走势如何？既是亿万农民的关注点，也是期货现货市场的热点。在贸易保护主义的背景下，大豆供需关系会怎样？非洲猪瘟对生猪市场影响几何？新一轮玉米去库存有何进展？在1月16日的农业农村部新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长唐珂对热点问题逐一解答。

国产大豆供给增强

2018年12月份以来中美经贸摩擦放缓，市场预期我国将恢复从美国采购大豆。唐珂分析，我国大豆进口依存度比较高，要从全球视角来看国内大豆市场形势。目前，新一年度的南美大豆播种进展顺利，阿根廷大豆生产恢复，预计比2018年度增产约1700万吨。美国大豆库存大幅增加，预计全球大豆供需关系保持宽松。在此背景下，今年我国进口大豆在总量上是有保障的，具有稳定的市场运行基础。当然，也不排除2019年3月份南美大豆大量上市之前，市场有炒作南美天气变化导致国际大豆价格大幅波动的风险。

数据显示，2018年我国大豆及豆油、豆粕市场运行基本平稳。2018年美国大豆进口关税提高、进口量大幅减少，政府、企业等各方积极应对，市场主体大量采购巴西等国大豆，有效缓解了供应压力，并通过主动推广低蛋白饲料配方、拓宽蛋白粕来源，降低了下游豆粕需求。2018年，国内大豆市场运行基本平稳，没有出现大幅波动。进口大豆价格由2018年1月份每斤1.67元升至11月份每斤1.77元，涨幅约6%，12月份又回落至每斤1.71元。

对国产大豆来说，随着国家对大豆生产支持力度的加大，2019年播种面积有望继续增加，国产大豆供给能力稳步提升，与进口大豆价格的联动性有可能增强。“未来几个月是东北大豆主产区春耕备种的关键期，我们将密切跟踪国内外生产和市场变化，及时发布供需价格信息，推动尽早出台有关支持政策，引导好生产和市场预期。”唐珂说。

非洲猪瘟影响有限

2018年，猪肉价格总体波动不大，非洲猪瘟对市场影响有限。据农业农村部监测，2018年猪肉批发市场均价为每公斤18.7元，同比跌12.1%。8月份非洲猪瘟发生后，受活猪跨省禁运政策影响，区域间供需出现不平衡现象，产区跌、销区涨；随着各地改“调猪”为“调肉”，流通渠道逐渐通畅，产销区猪价分化趋缓。猪肉价格总体呈现“上半年下跌、下半年季节性回升、非洲猪瘟发生后产销区有所分化”。

当前生猪供应是否有保障？唐珂表示，预计在春节前，生猪价格将保持稳中略降，市场供应充足。据监测，2019年1月份第2周全国活猪平均价格每公斤13.65元，比前一周下降1.6%，连续4周下跌，同比下降11.2%；猪肉价格每公斤23.55元，比前一周下降0.9%，同比下降7.7%。2018年12月份，全国肥猪平均出栏体重处于历史较高水平，表明主产区仍存在压栏的现象；定点监测集贸市场猪肉交易量同比下降14.4%，消费需求偏弱。总的看，市场供需相对宽松。因为疫情防控需要，部分地区仍然需要严格控制生猪及其产品的流动，不排除部分销区价格有所上涨的可能性。

“总体来说，2019年下半年猪价将看好，所以养殖场户应适时补栏。建议广大养殖场户在做好疫情防控的基础上，适时调整养殖结构，增加补栏。各地将落实保障生产供给、畅通种猪和仔猪调运的相关政策，解决增养补栏的后顾之忧。”唐珂说，据监测2018年12月份全国生猪存栏同比下降4.8%；能繁母猪存栏同比下降8.3%，连续3个月跌幅超过5%的预警线，表明2019年下半年生猪上市量偏少，猪价上涨的可能性较大。

玉米去库存进入尾声

玉米是粮食行业关注的热点。2018年，玉米库存消化进度超出预期，市场价格稳中有涨。受下游需求快速增长和种植面积调减影响，2018年我国玉米产需缺口扩大，库存消化进度加快，临储拍卖累计成交突破1亿吨。2018年玉米价格稳中有升，新玉米上市后收购价普遍走高，山东、河北部分地区企业挂牌价超过了每斤1元。但由于库存依然处于较高水平，玉米价格没有出现暴涨。

专家分析，随着东北地区玉米深加工产能的陆续投产，我国玉米需求将继续增加，产需存在一定缺口。临储玉米将保持较快的消化节奏，因此2019年很可能是这一轮玉米去库存的尾声，期末库存有望恢复到正常水平。在供需关系趋紧、价格上涨的预期之下，2019年也可能是近年来我国玉米生产由降转增的转折之年，玉米种植面积将有所恢复。综合来看，虽然临储玉米消化偏快，但当前玉米库存依然处于较高水平，全年价格缺乏大幅上涨的基础。

“最低收购价政策是农民的‘定心丸’。”唐珂表示，2019年我国将继续完善稻谷和小麦最低收购价政策。小麦的最低收购价已经公布，每斤小幅下调3分钱；稻谷最低收购价将于春节前后公布，预计以稳为主。在政策支持下，口粮生产和市场有望继续保持基本稳定，稻谷、小麦的走势可能有所差异。稻谷的库存水平依然比较高，供需关系阶段性宽松，市场价格存在一定的下行压力；小麦经历了上年的产量、质量下降之后，供需趋于基本平衡，预计2019年库存消化进度加快，价格将弱中趋稳。

近年来，随着最低收购价政策的完善，口粮市场出现了积极变化，市场化收购比例不断提高，优质优价的特征日益显现。唐珂建议广大农民要调整种植结构，“种好粮”“卖好粮”，发展优质稻和专用麦。

(责编：仝宗莉、赵爽)