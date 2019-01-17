去年一线城市二手房价涨幅同比回落11.3%

本报见习记者 刘伟杰
1月16日，国家统计局发布了2018年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，去年12月份各地继续坚持因城施策，切实履行城市主体责任，促进房地产市场平稳健康发展。
民生银行研究院研究员郭晓蓓昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，去年以来，房地产市场总体呈现降温态势，房价涨幅回落，房企加速周转但库存去化速度有所放缓。
数据显示，去年12月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.8%，涨幅比上年同月扩大2.2个百分点；1月-12月平均，同比上涨0.5%，涨幅比上年同期回落9.6个百分点。12月份，二手住宅销售价格同比上涨0.6%，涨幅比上年同月回落1.9个百分点；1月-12月平均，同比上涨0.7%，涨幅比上年同期回落11.3个百分点。
郭晓蓓表示，从北京新房数据来看，近几个月库存量增多、限竞房大量入市，新建商品住宅销售价格上涨了1.0%。主要原因有两方面：一是统计结果具有一定滞后性；二是一线城市预售证管控放松，高价楼盘入市带动部分城市新建商品住宅价格上涨。
郭晓蓓还指出，上海、厦门等城市的二手房价格2018年全年都在下跌，其中上海去年全年二手房价格下跌2.7%。
针对2019年商品房价格走势，中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，预计今年房价走势总体维持平稳。2019年，商品房价格如果大幅下行，在利空房地产投资的同时，将对“稳就业”“稳投资”“稳预期”形成较大冲击。
此外，郭晓蓓认为，预计在“房住不炒”的基本定位之下，房地产市场调控政策总体仍将保持连续性、稳定性，但在因城施策的调控策略方面，可能允许部分地区政策做出适度微调，尤其是推出一些抑制需求的非市场化行政干预措施。
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