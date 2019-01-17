原标题：今年首批44辆京牌法拍车将竞价

原标题：今年首批44辆京牌法拍车将竞价

本报讯（记者 赵加琪）北京法院昨天启动2019年第一期涉案京牌小客车司法处置工作，共有44辆小客车（带指标）将被处置。具备小客车摇号资格者从1月15日10时至1月22日15时报名，将在1月25日开始竞价。

据了解，本次进行司法处置的小客车为刑事案件以及民事、商事案件中查封、扣押的车辆。

公众可通过北京法院网(http://bjgy.chinacourt.org）、北京市小客车指标调控信息系统网站(http://www.bjhjyd.gov.cn)等渠道登录北京产权交易所京牌小客车司法处置网络平台（https://otc.cbex.com/page/jpxkc/s/index）查看处置车辆信息、处置公告，并参与竞买。

本次京牌小客车司法处置继续采用“设定最高限价的竞价模式”，以车辆评估价为起拍价进行处置，同时规定车辆最高限价为车辆评估价的150%。

多人报出最高限价时，将根据统一设定的条件，自动确定最终买受人。

北青报记者登录京牌小客车司法处置网络平台后看到，有关车辆的详情、照片、视频等信息和公告都在网上予以展示。其中，评估价最高的是朝阳法院处置的一辆雷克萨斯，评估价为42.7461万元；最低的是西城法院处置的一辆捷达轿车，评估价为1.9万元。

在北京市小客车指标调控系统内审核通过但尚未中签的个人在交纳保证金后，可报名参加竞买。按照规则成功竞买后，买受人根据要求履行完交齐成交价款等相关程序，可持《北京市司法处置小客车转移登记确认通知书》，在有效期内到公安机关交通管理部门办理转移登记手续，车辆原号牌号码不再保留。

(责编：赵爽、仝宗莉)