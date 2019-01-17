原标题：集体土地建设租房试点拟增五城 对冲区域房价上涨

昨日，自然资源部发布关于福州等5个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案意见的函。原则上同意福州、南昌、青岛、海口、贵阳等5个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。

上海易居研究院智库研究中心总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，此次新增5个城市，体现了集体建设用地租赁住房试点进入2.0版本。选取的首批13个城市试点，主要在于流动人口规模相对大，租赁市场需求比较旺盛。而现在又增加5个城市，体现了改革试点扩容的态势。当然，从这5个城市的房价涨幅来看，2018年的上涨速度还是比较快的，所以从这个角度看，发展租赁住房试点可在一定程度上对冲房价上涨。

自然资源部表示，试点城市要聚焦市场需求，坚持城乡统筹。项目应与周边区域基础设施、公共服务设施配套工程统一考虑，明确配套设施建设主体与标准，实现与周边地区公共服务均等化。尽量将项目安排在区位条件好、基础设施完备以及人口集中度高、市场需求旺盛的区域。积极学习借鉴先行试点城市实践经验，加强政策宣传和舆论引导，发展规范有序的住房租赁市场，形成可复制、可推广的制度成果；要建立租金监测监管机制，租赁项目要合理确定租金，建立公开透明的租金变动约束机制，支持长期租赁。

同时，试点城市还要规范审批和监管程序，明确集体建设用地建设租赁住房的项目申报主体，完善项目审批程序。鼓励金融机构参与试点建设，依法依规提供金融产品服务，严禁违规提供“租金贷”。强化事中事后监管，确保有序可控。

严跃进认为，此次政策信号意义很强，即随着全国土地管理法的修改工作推进，后续集体建设用地改革的力度会继续强化，目前改革重点在于发展租赁市场，而共有产权住房预计后续也会推进。总体上看，这利好住房租赁市场供给端的发展和活跃。预计未纳入试点的省会城市，在2019年下半年也会有新的进展，如西安、济南、苏州等大城市，部分百强县或也有机会进行试点。

(责编：杨曦、仝宗莉)