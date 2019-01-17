原标题：董明珠高票连任格力电器董事：芯片，我是一定要做的

■本报记者 赵 琳 见习记者 王小康

1月16日下午，备受瞩目的格力电器2019年第一次临时股东大会终于在位于珠海的公司总部举行。此次会议将就格力电器新一任董事会名单进行投票表决。随着董明珠的入席，现场掌声雷动。随后，在发言环节，董明珠还笑言，“我在网上看到一篇文章，说这次股东大会大家千万别忘了鼓掌。”

格力电器股东大会现场

在此次股东大会上，今年已65岁的董明珠是否能连任董事，是投资者关注的焦点。许多投资者表示董明珠不可能永远担任格力的董事长，公司是否有接班人培养计划？

对此，董秘望靖东回应称，“我们高管是围绕董总，各司其职。”董明珠本人则表示，“现在就想退休”。但她表示，作为企业的发展，必须要有延续性。上市公司没有规定强制退休的年龄，只要想干就行。另外，对于接班人的标准，董明珠认为，“只要把企业做成自己的家，你就是未来的接班人。”

一直以来，董明珠在业界都是自带流量的话题女王，2018年更是屡上热搜。在新年第一次召开的临时股东大会上，董明珠对公司发展做了主要介绍。此外，在交流环节，除了董小姐是否连任，业绩、分红、造芯、银隆等问题也成为投资者主要关注的方面。

对于公司未来的业绩，董明珠表示，格力电器到2023年要实现6000亿元的目标，公司对股民的承诺，预期增长幅度在10%以上。不过，有投资者现场提问未来10%以上增长的来源是什么？公司如何看待主业增长性？

董明珠回应到，未来智能时代是一个新市场，不仅仅是以房地产决定的，而是以消费者需求决定的，格力的成长空间没有问题。空调永远是格力的主业，这个主业是不可能放下的，因为有大量的研发人员支撑技术升级，2017年格力家用空调全球市场占有率达31.9%，连续稳居全球第一。“空调老大不会动摇，也不排除我未来会在别的领域当上老大。”

而说到分红，董明珠则表示“想多说两句”，“2012年至2018年格力累计分红超过400亿元，我相信格力会持续的分红，但什么时候分红，什么时候给多少回分红，也要看公司未来的发展战略。”董明珠还提及，自己原来一万元的格力电器股票，现在已经增值到几千万了，“因为我从来没卖过”。

此外，面对“格力一说做芯片，股价就下跌”的问题，董明珠表示，这说明格力是真干，“芯片，我是一定要做的，不是为了市场分一杯羹，不是为了打价格战，而是为了给消费者带来性能更好、更可靠的产品。”她还表示希望格力电器的发展，带动产业的发展和相关上下游企业发展。

另一方面，由于和银隆的纠葛，董明珠近来负面消息缠身，会上，多位投资者提到相关的问题。对此，董明珠认为曾经在主导格力电器投资银隆的时候，因为有人背后操纵，最后导致了投资失败。“当时网上一度说小股东反对，但当时实际情况是小股东都是赞成，我们怀疑有人操纵。”

而在谈及自己为何要执意投资银隆时，董明珠表示，是为了格力电器搭上这个桥梁。“我们空调做到世界老大，但我们汽车空调还打不进去，当时也是想打开这块市场。未来银隆和格力会进一步加强合作”她还强调，“这不是利益输送，是为国家的发展做贡献。”

另外，对于银隆给董明珠以及格力带来的风波，格力电器董秘望靖东表示，“说到银隆，大家认为是负面，我觉得不是负面，这体现了董总内在的强大、思想、理念和信念，在困难面前她没有退缩，银隆做成了是一种情怀，很多民营企业存在这样那样的问题，这些问题不是包着藏着，而是公开，是公司治理的问题，从我们的角度来看，这些问题解决了，对银隆的发展会更好。为中国的新能源发展会增添新的力量。”

值得一提的是，在提问环节告一段落之后，还有许多投资者涌上台希望与董明珠交流。

下午五点半，格力董事会换届选举结束，根据现场和网络投票结果，董明珠高票当选格力电器新一任董事会非独立董事，“闺蜜”刘姝威当选独立董事。这也就意味着，接下来的6年里，65岁的董明珠将在格力继续奋斗下去。（证券日报）

(责编：李楠桦、仝宗莉)