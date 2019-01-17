原标题：乌镇步入“一脸游”时代：刷脸完成景区入园和吃住游

乌镇西栅景区刷脸入园。 供图 摄

中新网杭州1月16日电 (赵小燕 黄慧)1月16日，记者从阿里巴巴获悉，今年元旦期间，飞猪与乌镇景区合作推出“一脸游”，游客在飞猪购买景区套餐，授权录入人脸后，无论是过景区闸机、酒店登记入住，还是吃早餐等，刷一下脸即可，不久还会扩至坐游船、听评弹等场景。

据悉，这背后利用的人脸识别技术由阿里安全图灵实验室提供，该技术已应用在100多个场景，在场景中识别准确率达到99.69%，并能在照片、视频等活体攻防对抗上实现毫秒级响应及零失误。

乌镇景区入园、吃住游都可刷脸完成

据飞猪大景区业务负责人徐翔介绍，游客在飞猪购买乌镇景区游玩套餐，自愿选择去西栅的游客中心录入人脸识别后，人脸就是一张通行证了。

先是入园，游客对着闸机上的屏幕，扫一下脸，即可通过，而且一天内可以多次使用，这不仅免去排队的时间，也不用担心弄丢了门票进不了园。

与此同时，酒店办理登记入住、吃早餐都可以刷脸核销。不久，游客坐游船也无需排队买票，在码头刷脸屏幕前扫一下脸，就可登船；听评弹、棋牌室下棋等也不用再出示门票，刷个脸就能核销。

这是乌镇景区首次实现全景区范围内的刷脸核销，覆盖乌镇西栅、东栅、乌村三个景区的门禁、酒店入住等场景。

截至目前，乌镇景区已部署十几台人脸识别核销端。元旦期间，人脸识别日均使用达数千人次，经抽样人工审核，识别准确率达99.69%，算法技术在0.1秒至0.2秒内响应。

免取票、免排队、刷脸核销……乌镇景区有关负责人说，科技不仅提升了游客体验的品质，解决了黄牛倒票和多次入园等问题，还降低了人力成本。

安全AI提升人脸识别的对抗能力

刷脸时代已至，乌镇景区“一脸游”背后利用的人脸识别技术来自阿里安全图灵实验室。

目前，互联网行业常用的人脸识别技术一般是1：1和1：N。阿里安全图灵实验室高级算法专家觉奥介绍，1：1，即认定A是不是A，这多用于验证或认证，如淘宝手机客户端的认证和刷脸登陆。

而1：N，是指在N个人的底库中找出某一人，这多用于人脸检索场景。“在1：N业务场景中，阿里安全人脸识别技术N的底库量已由数十万提高到千万、数亿的级别，即能在数千万甚至数亿的人群中，识别出某一个人。”觉奥表示。

如今，阿里安全的人脸识别技术已应用在100多个场景，包括刷脸就医、刷脸进景区、刷脸取快递、云栖大会等大型活动刷脸入场、配送员认证等，并能实现全黑环境识别。

除人脸识别外，阿里安全图灵实验室还研发了基于人体的身份识别和动作识别，可在没有人脸或人脸质量较差的场景使用。觉奥举例说，新零售场景中，当有顾客从货架取货后直接放进拎包或口袋，却未买单，结合视频监控，人体识别和动作识别技术能发现此类风险，防止盗损。

据介绍，阿里安全图灵实验室的人脸识别技术专门针对安全场景设计，除在商业场景的精准识别之外，还能识别照片PS、视频、三维换脸等软件，实现毫秒级响应，至今仍是“零失误”，有效地抵御黑灰产利用3D假脸注册账号等技术手段的攻击。

“基于在业务安全领域垂直纵深的技术积淀，阿里安全开发出适应更多安全场景的新一代AI，让传统的安全问题找到新的AI解法。”阿里安全图灵实验室负责人薛晖表示，阿里安全将不断研发、更新技术，提升1：N场景中，N比较大的情况下人脸识别效果，以及大姿态人脸(俯视、侧视等)、人脸图像质量较差情况下的识别率，用安全AI护航数字经济。(完)

(责编：仝宗莉、杨曦)