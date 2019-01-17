原标题：聚焦“八字方针”深化供给侧结构性改革

中央经济工作会议提出，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。这为当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展指明了航向。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推进供给侧结构性改革，是推动我国经济实现高质量发展的必然要求，也是一场必须要打赢的硬仗。总的来看，供给侧结构性改革已取得阶段性显著成效，但仍面临一些问题和挑战，如在稳增长过程中巩固“三去一降一补”成果的难度加大，市场主体活力尚未得到充分释放，新旧动能转换的长效机制仍不健全，与高质量发展的要求尚有差距等。当前，我们要紧扣战略机遇期新内涵，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，深入理解“巩固、增强、提升、畅通”八字方针的要求，并切实加以贯彻落实。

巩固，就是要巩固“三去一降一补”成果，加大破、立、降力度。当前，我国经济运行的主要矛盾仍然是供给侧结构性的。若供给体系不适应需求结构变化，经济就难以实现良性循环。聚焦这个主要矛盾，必须更多运用市场化、法治化手段深化供给侧结构性改革。如通过破产程序的完善，推动更多产能过剩行业加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度等。

增强，就是要增强微观主体活力，发挥企业和企业家主观能动性，破除各类要素流动壁垒。在外部环境复杂严峻、经济面临下行压力的背景下，要按照中央经济工作会议的部署，深化四梁八柱性质的改革，切实转变政府职能，凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干。加快国资国企改革，坚持政企分开、政资分开、公平竞争原则，做强做优做大国有资本，加快实现从管企业向管资本转变；打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场；坚决破除民营企业发展障碍，营造法治化制度环境，保护民营企业家人身安全和财产安全，激发各类市场主体活力，切实增强发展内生动力；深入推进“最多跑一次”改革，准确把握政府在创新发展中的角色定位；简政放权，下大力气降低制度性交易成本，通过降低企业用电成本，降低电信资费，降低交通、物流领域收费等途径清理规范涉企收费；加快探索形成负面清单和产业准入的审管分离制度，取消不合理、繁琐的行政审批制度，以政府服务的“加法”换创新发展的“乘法”；运用互联网、大数据与云计算等数字技术推进政务信息化，推广智能办公，提高行政效能；以业务外包等方式与市场主体开展合作，提高公共服务的质量和效率；消除阻碍市场主体创新的“痛点”“难点”和“堵点”，加快形成行政效率高、审批少、收费低的法治化营商环境；依法依规实施严格的市场监管，消除信息不对称，促进市场公平竞争。

提升，就是要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，加快解决关键核心技术“卡脖子”问题，培育和发展新的产业集群。加大政策支持力度，切实引导和支持土地、金融、创新、人才等要素向传统产业改造提升集聚，促进传统产业向数字化、网络化、智能化升级；推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，促进高新技术产业化，推动大数据、新能源、纳米材料等战略新兴技术与产业发展的跨界融合，以数字化、网络化、智能化带动传统产业转型升级，支撑引领新兴产业的集群式发展；加大金融支持力度，发展多层次资本市场，探索投贷联动、科技保险、专利质押融资等融资形式，为制造业企业技术改造和转型升级提供中长期资金供给，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

畅通，就是要畅通国民经济循环，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。要加快转变政府科技管理职能，推动创新融通发展，充分发挥科技创新规划和重大科技专项的牵引作用，通过制定规划和建立产学研合作基地等创新平台，引导科教资源逐步释放，调动各类创新主体深度融合的积极性；升级各类“双创”平台载体，支持企业建立健全科技成果、知识产权归属和利益分享机制；扶持科技型小微企业，引导其在科技成果应用、技术创新、创造就业等方面发挥更大作用；鼓励企业发展知识产权和拥有知名品牌，形成知识产权创造、应用、产业化的良性循环；深入开展服务业综合改革试点，推动先进制造业与现代服务业深度融合，扎实推进国家物流枢纽网络建设等。

（执笔：北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 马一德）

(责编：袁勃)