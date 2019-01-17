原标题：税负稳中渐降 税改红利为经济发展增活力

央视网消息（新闻联播）：2018年，我国税务部门积极贯彻落实一系列减税降负措施，持续释放改革红利，为促进新旧动能转换，经济社会健康发展增添活力。

最新税收数据显示，2018年5月1日起我国推出深化增值税改革三项措施后，截至目前合计减税近4000亿元，减轻了企业发展的压力。

不仅如此，2018年我国在自贸区全面落地的税收优惠政策，也提振了外资的信心。像这家在厦门的外商投资企业就享受暂缓征收预提所得税优惠1000多万元。

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