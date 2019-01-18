原标题：个税改革三个月减税千亿元 7000多万人免缴工薪个税

1月17日，全国税务工作会议在北京召开，总结2018年税收工作，分析当前和今后一个时期面临的新形势，部署2019年工作任务。国家税务总局党委书记、局长王军作工作报告。会议指出，2018年，全国税务系统圆满完成税收收入任务和减税目标。其中10月1日起个人所得税第一步改革施行3个月，减税约1000亿元，7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税。

数据显示，2018年，税务部门坚持依法征税和科学统筹，组织税收收入(已扣减出口退税)137967亿元，比上年增长9.5%，全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。同时，全国税务系统不折不扣坚决落实好党中央、国务院出台的减税政策，超额完成全年减税目标，有效缓解了企业生产经营困难，有力支持了“六稳”工作的推进。

2018年5月1日起实施的增值税三项改革平稳有序推进，5月-12月降低增值税税率减税约2700亿元，制造业减税占35%；统一小规模纳税人标准惠及50万户纳税人，减税约80亿元；办理留抵退税1148亿元；10月1日起个人所得税第一步改革施行3个月，减税约1000亿元，7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税；新出台的支持创新创业税收优惠政策减税约500亿元。落实减税政策认真高效，体现为“两降一升”：税收增速逐步下降，由前4个月的16.8%回落到后8个月的5.2%，减税效应持续显现，纳税人投诉量下降11%，纳税人获得感进一步提升。

(责编：杨曦、仝宗莉)