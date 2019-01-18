个税改革三个月减税千亿元 7000多万人免缴工薪个税

1月17日，全国税务工作会议在北京召开，总结2018年税收工作，分析当前和今后一个时期面临的新形势，部署2019年工作任务。国家税务总局党委书记、局长王军作工作报告。会议指出，2018年，全国税务系统圆满完成税收收入任务和减税目标。其中10月1日起个人所得税第一步改革施行3个月，减税约1000亿元，7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税。
数据显示，2018年，税务部门坚持依法征税和科学统筹，组织税收收入(已扣减出口退税)137967亿元，比上年增长9.5%，全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。同时，全国税务系统不折不扣坚决落实好党中央、国务院出台的减税政策，超额完成全年减税目标，有效缓解了企业生产经营困难，有力支持了“六稳”工作的推进。
2018年5月1日起实施的增值税三项改革平稳有序推进，5月-12月降低增值税税率减税约2700亿元，制造业减税占35%；统一小规模纳税人标准惠及50万户纳税人，减税约80亿元；办理留抵退税1148亿元；10月1日起个人所得税第一步改革施行3个月，减税约1000亿元，7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税；新出台的支持创新创业税收优惠政策减税约500亿元。落实减税政策认真高效，体现为“两降一升”：税收增速逐步下降，由前4个月的16.8%回落到后8个月的5.2%，减税效应持续显现，纳税人投诉量下降11%，纳税人获得感进一步提升。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】