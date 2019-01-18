原标题：北京今年保障房首批开建13.6万套 公租房违规转租限制贷款

今年北京保障房建多少、怎么建、建在哪？人代会期间，市住建委副主任邹劲松在接受北京日报客户端“两会访谈”视频节目时透露，列入本市2019年首批保障房开工计划的共有116个项目，将提供13.6万套房源。建设量增加的同时，本市今年还将出台集体土地租赁房建设导则，从而提高其品质。

集体租赁房含3种户型

116个项目、13.6万套房源都包括哪些保障房？市住建委首次公布了分类清单。

据统计，其中共有45个政策性租赁房项目、房源约4.6万套；包括了0.8万套公共租赁房，3.5万套集体土地租赁房，0.3万套企业自持租赁房。

同时，还包括约9万套政策性产权房，共涉及71个政策性产权房项目。

“这只是今年开工的首批保障房项目。”邹劲松说，2019年，本市将以利用集体土地新建为主，通过多种方式、多条渠道建设筹集政策租赁房；同时还可通过收购、改建、转化、趸租和货币补贴等方式增加房源供应。

近来，各区正在新建一批集体土地租赁房。未来建成后，哪些人可以住进这类租赁房里？记者获悉，这些房子将综合考虑项目周边就业人群、城市运行服务人员和保障人员及城市中低收入家庭的实际需求。

户型方面，这些房源主要分为职工集体宿舍、公寓及成套租赁住房。邹劲松说，成套租赁住房户型以90平方米中小户型为主，所有项目实施全装修成品交房。“目前，住建部门正在结合实施项目情况，广泛调研收集各方意见，筹划编制集体土地租赁住房建设导则，力争今年编制完成标准并择机出台。”

违建不得改建为租赁房

租赁房源的另一供应渠道是把闲置商业、办公、酒店和厂房改建成职工集体宿舍。这类房源将面向“城市蓝领”。

“这些房源是合法的、经济的、安全适用的。”邹劲松说，按相关规定要求，改建项目必须具有房屋所有权证或不动产登记证；没有此证件的，应有施工许可证和竣工备案证明材料。

值得一提的是，违法建设、居住公共服务设施、公共绿地内建筑等不得改建转化为租赁型住房。与此同时，改建房源还要安全适用，按照《租赁型职工集体宿舍建筑消防安全导则(试行)》进行消防设计。

“这一方式有利于稳控房屋租赁市场，多渠道供应租赁住房。”他说。据了解，今年，转化改建项目将持续推进并形成项目清单。

公租房违规转租限制贷款

针对公租房违规转租转借的个别情况，住建部门也在多措并举进行整治，不断加强规范公租房使用监督管理，完善政策和长效机制。

近期，本市已曝光9户家庭违规信息，除了取消其各类保障房资格、退回承租房屋外，还将记入不良信用档案，5年内不允许再次申请公共租赁住房及共有产权住房。

未来，违规转租转借将付出更沉重的代价。记者获悉，市住建委已经与中国人民银行营业管理部达成意向，将违规使用公租房的家庭成员信息纳入征信系统，限制个人或中介机构的贷款等行为。

邹劲松还透露，下一步，住建部门还会将有关转租、转借等违法违规使用公租房的信息抄送其他相关部门和单位，将查实违规使用保障房家庭纳入联合惩戒备忘录名单，实行联合惩戒。

此外，公租房的使用监管也将武装上高科技系统，将全面推进人脸识别、智能门锁等技术。“新纳入保障房建设计划的公租房项目，将全部安装技防设备；在建项目在竣工前完成安装；已竣工项目未达到要求的，要在2019年7月1日前完成改建。”邹劲松说。

(责编：杨曦、仝宗莉)