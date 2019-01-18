高压严打 “洋垃圾”入境减幅近半

新华社电 打击“洋垃圾”走私是海关缉私一号工程。记者17日获悉，2018年我国海关缉私保持高压严打态势，固体废物进口同比下降46.5%。
海关总署署长倪岳峰当天在全国海关工作会议上说，2018年，针对“洋垃圾”入境等问题，海关加强固体废物装运前检验、口岸布控查验和企业稽核查，组织实施5轮“蓝天2018”专项打击行动，倡议并成功开展“大地女神”第四期国际联合执法行动。全年，海关共立案侦办481起走私“洋垃圾”犯罪案件，查证155.09万吨各类走私废物，同比分别增长68%和78%。
海关当天发布全年十大缉私典型案例。其中提到，2018年3月，拱北和南京海关缉私局联合侦办“3·25”特大固体废物走私案。经查，涉案公司从境外钢铁厂收购碎矿、球团、矿渣等，采用篡改指标、离岸公司洗单、伪报品名等方式走私进口，涉案固体废物31.2万吨。
打击“洋垃圾”走私战线以外，海关其他类型缉私工作同样成绩不俗。比如，海关全年查获象牙等濒危物种及其制品25671件，增长121%，立案侦办象牙及其制品走私犯罪案件44起、查获800公斤，分别增长4%、18.7%。
倪岳峰说，经过一系列努力，重点领域、重点地区、重点商品走私高发势头得到有效遏制，打私办案各项指标全面提升。反走私综合治理成效明显，地方政府的主体责任和各有关部门的职能作用有效发挥。他表示，2019年海关将继续高压严打走私。
倪岳峰还表示，2018年，我国进口、出口整体通关时间分别压缩56.36%和61.19%，超额完成年内压缩三分之一的目标。
通关时间大幅压缩，与海关持续优化口岸营商环境密不可分。据介绍，2018年，海关总署在京津沪三地开展专项行动，出台并推广实施18项相关措施；牵头起草优化口岸营商环境促进贸易便利化工作方案，经国务院两次常务会议审议通过并印发实施。
此外，海关总署还协调推动口岸验核的监管证件由86种精简到46种，除4种因保密等需要外，已全部实现联网核查。推动降低进出口环节合规成本，全国口岸均已公开收费目录清单，实现收费明码标价。
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