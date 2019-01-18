原标题：梁先生如何掉进名画收藏陷阱

通州警方介入后梁先生终于从“荣盛众藏”拿回了自己的7万多元摄影/本报记者 刘慎良

退休工人前后十万多块钱买收藏品，藏品的影儿都没见着，退钱还退不了，这事儿想想都闹心。近日，北京青年报记者跟随市民梁先生讨要他的收藏款，深深感受了一把收藏品市场的套路，希望借梁先生有惊无险的收藏经历能给您提个醒：收藏这行当水太深，轻易别入坑！

事件

花了近两年退休金

收藏名画摸不着边

近日，家住天通苑小区的梁先生通过热线联系北京青年报记者，称自己被设在通州的一家收藏品公司给“坑”了，为了讨回被骗的7万多元钱，他在寒冬中，从北京城的大北头到大东头先后奔波了10多次，仍然无果而归。

1月8日，北青报记者见到了梁先生。他告诉记者，去年11月份，自己以前认识的荣盛众藏的曹姓业务员主动联系他说，知道他手里有藏品，并问“还没赚到钱吧？我们可以帮您出售”。梁先生见对方热情主动，还亲自开车到小区与自己见面，感动之余，就相信了对方的承诺。没想到的是，从此之后，梁先生就掉进了收藏品的陷阱。

梁先生随曹姓业务员到荣盛众藏公司，该公司负责人表示，“变现可以，但您跟我们公司没有合作，不能开展这方面的业务。”那么，怎样才能显示双方合作的诚意呢？梁先生需要先购买该公司的产品……就这样，“收藏路”上的一个个“雷”，都被梁先生赶上了。

梁先生指指手里拿的一个卷轴告诉北青报记者，所谓“公司产品”，其实是画家李先生一幅八平方尺的画。如果买，要价12万元。“我说没带那么多钱。就只好把银行卡给了他们，结果买这幅画被刷走了59800元。他们说，您放心，我们会让您赚大钱的。”

梁先生回忆说，当时业务员告诉他，以李先生的名气，这幅画卖到40万人民币没有问题。就这样，一来二去，除了这幅画，梁先生又买了三套已经退市的第四套人民币，共花了107200元。

那三套人民币，梁先生花了47400元，但他居然连“藏品”的影子都没见到。业务员许诺称“不用给你产品，我们直接帮你卖掉”。梁先生跟朋友聊天时才怀疑自己是否又落进了一个陷阱。

之后的一个月时间，梁先生发现，不论是画家的画儿，还是第四套人民币，荣盛众藏声称的所谓“卖掉”都成了没影儿的事。

交谈中，梁先生向北青报记者展示了那幅画作和相关购买凭证。同时他还透露，作为一个退休工人，每月退休金大约五六千元。以此计算，一个月左右，为购买这些收藏品，他花掉了将近两年的退休金。

梁先生告诉北青报记者，借助通州警方已索要回了购买两套人民币的3万多元。但是，接下来他还要去荣盛众藏，希望在春节前能讨回剩下的75600元。

现场

记者跟随退钱无果

事主拨打110报警

公开信息显示，去年4月22日，荣盛众藏国际文化发展有限公司在通州开业。公司创始人为吴琼。照这家公司的解释，所谓众藏，是让收藏惠及大众。

1月8日，北青报记者跟随梁先生，前往北京ONE世界中心22层荣盛众藏公司所在地。

公司面积至少有300平方米，有30多人正在洽谈生意，年轻的大多是工作人员，年老的则是顾客。

北青报记者注意到，公司前台有四五名工作人员，很快安排专门人员接待了梁先生。

3位男性工作人员将梁先生和北青报记者请进VIP包间，记者以梁先生朋友的身份陪着他。梁先生开门见山地表示春节前自己需要钱，已经买的画不要了，希望找公司的吴老板，直接退货。工作人员告知，吴老板不在公司，有什么意见他们可以转达。

梁先生反复表示，自己从天通苑到通州，前后来了10多次，不想再跑了。对方不为所动，自称姓魏的工作人员坚持说，一切需要老板做主，自己可以转告他。在北青报记者一再追问下，对方才留下了电话号码。

离开VIP房间前，那位姓魏的工作人员忽然对北青报记者说，“我好像在哪里见过您啊。”语调中明显带有不友好的意味。

离开公司，梁先生非常气愤，以荣盛众藏诈骗为由拨打110报警。不久，通州警方两位警官赶到现场，将公司负责人和梁先生带回派出所，了解相关情况。

最新

警方干预对方和解

7万多元“回来了”

在通州警方干预下，荣盛众藏与梁先生同意和解。1月9日，梁先生终于与该公司签订退款协议书，荣盛众藏工作人员表示，1月15日之前，退还梁先生75600元。

1月15日晚上6点30分，北青报记者拨通梁先生电话，他高兴地告诉记者，一个小时前，这家公司已经将这笔钱转到了自己的账户上，“正好是75600元。”

梁先生一再请北青报记者向通州警方致谢，没有通州警察的帮助，这笔钱很难拿回，特别是在春节前拿到。现在，全家都可以过个开心的年了。“75600元，这可是我一年多的退休金啊。”

他还以自己的经历提醒老年人，老年人做理财一定要慎重，尤其是自己不熟悉的领域，“钱‘投’出去容易，想要回来就太难了”。

律师提醒

没拿到藏品不要付款

许诺高价出售的条款或无效

北京圣运律师事务所连大有律师提醒各位藏家，在进行艺术品收藏签订相关合同时要注意，除了梁先生经历的遭遇，还存在骗取入门费、会员费等情况。如声称以高价回收藏品，只要藏家购买该公司藏品，在双方约定期后，会高价回收。但事实上，到期之后，一定会一拖再拖，最终人去楼空。还有骗取手续费的可能，如在引诱藏家购买后，就会以代为拍卖藏品等理由，收取拍卖费、手续费等等。

律师建议各位藏友遇到此类情况，不要轻易决定，不妨站在卖方的角度思考，对方为什么会把这样容易挣钱的机会白白送给你？而且根据合同法的规定，一般的买卖合同所有权的转移要以交付为标准，没有拿到藏品之前，不要支付任何费用。

同时，像梁先生这样，签订许诺高价出售的合同条款可能是无效的，因为艺术品的拍卖大部分是议价的结果，公司的许诺根本无法左右市场的变化。所有权没有转移的买卖合同同样也存在巨大的履约风险。

（为保护个人隐私，梁先生为化名）

文/本报记者 刘慎良 王浩雄 统筹编辑/余美英

(责编：仝宗莉、杨曦)