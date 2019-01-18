个税改革第一步 7000多万纳税人不用缴个税

原标题：7000多万纳税人不用缴个税

本报讯（记者 张钦）国家税务总局局长王军在昨天召开的全国税务工作会议上透露，从去年10月1日我国启动新一轮个人所得税改革的第一步开始，截至去年底，3个月来已经减税约1000亿元，7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税。

随着今年开始的个人所得税附加专项扣除实施，将有更多的个税纳税人享受到更大力度的减税。他再次强调，各级税务机关要不断优化税收执法方式，坚决防止简单粗暴执法，坚决防止不顾实际情况“一刀切”执法；要进一步加强税收风险管理，既提高风险防范的精准性，又减少对纳税人不必要的干扰。

昨天会议透露的信息显示，去年全国税务系统既圆满完成了2018年税收收入任务，也超额完成了减税目标。王军表示，去年全国税务系统坚持依法征税和科学统筹，组织税收收入（已扣减出口退税）137967亿元，比上年增长9.5%，全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。同时，全国税务系统不折不扣坚决落实减税政策，超额完成了全年减税目标，有效缓解了企业生产经营困难，有力支持了“六稳”工作的推进。

据悉，去年5月1日起我国实施的增值税三项改革得以平稳有序推进，其中去年5至12月降低增值税税率减税约2700亿元，制造业减税占35%；统一小规模纳税人标准惠及50万户纳税人，减税约80亿元；办理留抵退税1148亿元；新出台的支持创新创业税收优惠政策减税约500亿元。

也正是因为减税政策，从去年我国的税收情况看，“两降一升”趋势明显：税收增速逐步下降，由前4个月的16.8%回落到后8个月的5.2%，减税效应持续显现，纳税人获得感进一步提升。

另据昨天会议透露的信息，去年我国电子发票开具份数首次超过纸质发票，显示发票电子化进程进一步推进，大大增加了企业经营的便利性。作为全国税务系统连续开展“便民办税春风行动”的第五年，我国共出台了120条税务便利化措施。其中各级税务机关尤其下大力气破解企业“注销难”问题，仅去年10至12月份全国就有超过88万户纳税人享受了税务注销“免办”和“即办”服务。另外，去年有1100万纳税人享受到小规模纳税人自开票试点和取消发票认证范围“双扩大”的便利化政策。

根据第三方机构开展的纳税人满意度调查结果显示，2018年纳税人满意度得分84.82分，比上次调查提高了1.21分；世界银行发布的《2019年营商环境报告》显示，我国纳税指标排名比上年提升了16位。

(责编：仝宗莉、杨曦)