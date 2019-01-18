原标题：猪肉供给充足 消费有待提振

总体看，全国生猪平均价格已经连续3周下跌。从不同省市来看，东北、江西等主产区由于外调受阻，猪价跌幅依然较深；南方主销区广东、福建由于外省调入量增加，跌幅较大

春节前部分低价区猪价有望回暖，高价区猪价将会有所回落，猪价总体将会以小幅下跌为主

农业农村部发布的数据显示，1月16日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.16元/公斤，比2018年12月25日的19.49元/公斤下降1.69%。

相对于全国均价，北京猪价跌幅较明显。1月16日，北京新发地农副产品批发市场白条猪批发平均价为14.15元/公斤，比2018年12月25日的16.55元/公斤下降了14.5%。

“元旦后猪价开始进入下跌通道。”中国农业科学院农业信息研究所副研究员朱增勇如是说。

分地区看，全国猪价有涨有跌。在猪肉价格方面，北京、东北三省、陕西等省市跌幅较大，月平均跌幅均在3%以上。黑龙江跌幅达9.4%。福建、四川、甘肃等省涨幅较大，月平均涨幅超过9%。在生猪价格方面，北京、吉林、黑龙江、浙江、安徽和陕西等省市跌幅较大。北京生猪月平均价格跌幅最高，为14.1%。福建、四川和甘肃生猪价格涨幅较高，甘肃生猪月平均价格大幅上涨11.4%。

总体看，全国生猪平均价格已经连续3周下跌。从不同省市来看，东北、江西等主产区由于外调受阻，猪价跌幅依然较深；南方主销区广东、福建由于外省调入量增加，跌幅较大。

春节临近，猪价缘何低迷？朱增勇认为，供给充足，消费难以提振。

农业农村部数据显示，2018年1月份至11月份，全国规模以上生猪屠宰企业屠宰量21923.66万头，同比增长10.4%。同时，生猪产能大致稳定。2018年11月份，全国生猪存栏环比减少0.7%，同比减少2.9%。其中，能繁母猪存栏环比减少1.3%，同比减少6.9%。目前，腌腊和备货陆续结束，生猪流通政策调整后区域间供需差异明显改善。

再看猪肉进口量数据。据海关统计，2018年11月份，我国进口生猪产品16.34万吨，环比增长9.0%。1月份至11月份，全国进口生猪产品199.46万吨，同比减少12.1%。其中，进口猪杂碎89.61万吨，同比减少23.0%；进口鲜冷冻猪肉109.74万吨，同比减少0.7%。进口生猪产品虽然环比小幅下降，但总体仍处于高位。

关于后期走势，朱增勇表示，春节前猪价可能将难有起色。养殖户担心后市存在不确定性积极出栏，部分地区压栏大猪也提高了猪肉供给量。由于《农业农村部关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》调整了疫区和非疫区仔猪、种猪、生猪及生猪产品调运的政策规定，湖南、广西等地生猪开始外调，可平抑主产区和主销区间的高价差。

鉴于当前猪肉供给仍较充裕，非洲猪瘟对不同地区的猪肉消费产生了不同程度抑制作用，朱增勇认为，春节前部分低价区猪价有望回暖，高价区猪价将会有所回落，猪价总体将以小幅下跌为主。春节后进入消费淡季，猪价将会季节性下跌，这个季节性回落将一直持续到二季度中后期。不过，2018年四季度产能调减幅度较大，在供给和消费均下降的情况下，猪价下跌空间也不大。

“东北、河南、内蒙古和山西等主产区猪价形势不容乐观，猪价持续低迷可能造成产能大幅调减，导致下半年猪价大幅上涨。”朱增勇建议当地政府有关部门适时采取政策性收储、金融扶持等措施。

(责编：杨曦、仝宗莉)