中国证监会与德国联邦金融监管局更新签署《证券期货监管合作谅解备忘录》

新华社北京1月18日电（记者刘慧、刘玉龙）证监会18日发布消息，当日中国证监会与德国联邦金融监管局在第二次中德高级别财金对话期间于北京更新签署了双边《证券期货监管合作谅解备忘录》，标志着中德证券期货监管机构的合作进入一个新的阶段。
近年来，中国证监会积极支持中欧国际交易所启动D股市场建设，为中国优质企业赴欧洲资本市场开展融资提供支持和便利。该备忘录的签署是对1998年中国证监会与德国联邦证券监管委员会签署的双边《证券监管合作谅解备忘录》的更新，对于进一步加强中国证监会与德国联邦金融监管局的监管合作，特别是做好双方在D股发行上市环节的监管协调和跨境证券及衍生品监管协作等方面具有重要意义。
目前，中国证监会已与63个国家和地区的证券期货监管机构建立了跨境监管与执法合作机制。
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