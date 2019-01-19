人社部：2018年全年查处欠薪违法案件8.6万件

原标题：2018年全年查处欠薪违法案件8.6万件

新华社北京1月18日电（记者王优玲）人力资源社会保障部副部长邱小平18日说，通过采取综合治理措施，保障农民工工资支付工作取得了明显的成效，拖欠农民工工资问题高发多发的态势得到有效遏制。2018年全年查处欠薪违法案件8.6万件，为168.9万名劳动者追发工资等待遇160.4亿元。

国务院新闻办公室18日举行国务院政策例行吹风会。邱小平说，今年春节很快就要到了，人力资源社会保障部正在会同有关部门深入开展农民工工资支付情况专项执法活动，全面摸清欠薪底数，畅通农民工举报投诉渠道，加大解决欠薪问题力度，努力让辛苦一年的农民工劳有所得、安心过年。

据统计，各级人力资源社会保障部门劳动保障监察机构查处的欠薪案件数、涉及人数和金额，连续多年下降。在连续多年下降的情况下，去年查处案件数、涉及的人数和追发的工资待遇同比分别下降39.4%、45.3%和35.8%。其中，为100.9万名农民工追发工资待遇116.5亿元，同比分别下降53.7%、40.7%。

人力资源社会保障部劳动监察局局长王程介绍，农民工遇到欠薪，维权渠道是畅通的。一是各地人力资源社会保障部门设立了政策咨询热线电话——12333，劳动保障监察机构都已普遍对外公布投诉电话，农民工可随时拨打电话获得维权服务。二是所有劳动监察机构都设立了举报投诉信箱和接待窗口，一些设立了网上投诉渠道，方便农民工维权；三是农民工可以向劳动争议仲裁机构申请仲裁，仲裁机构也开辟了绿色通道，快裁快审。此外，各地司法行政部门和工会组织也提供了广覆盖的法律服务和法律援助，帮助农民工依法理性维权。

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