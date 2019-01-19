原标题：我国将加快推动完善工资支付保障立法

农民工维权可拨打政策咨询热线电话“12333”，到劳动监察机构接待窗口反映，或向劳动争议仲裁机构申请仲裁

1月18日，在国务院新闻办举行的保障农民工工资支付工作政策吹风会上，人力资源和社会保障部副部长邱小平在回答经济日报记者提问时表示，要加强工资支付方面的立法研究，争取尽早推动立法机关完善工资支付保障立法，进一步加大欠薪违法行为的法律责任，使用人单位不敢欠薪、不敢违法。

开展专项执法行动

通过采取综合治理措施，保障农民工工资支付工作取得明显成效，拖欠农民工工资问题高发多发的态势得到有效遏制。

邱小平表示，为做好今年春节前保障农民工工资支付工作，人力资源和社会保障部会同解决企业工资拖欠问题部际联席会议成员单位，部署各地从2018年11月1日开始一直到今年春节前，开展为期百日的农民工工资支付情况专项执法行动。

按照部署，各地区及其有关部门，以工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业为重点，组织力量集中开展排查，全面查清这些重点行业的欠薪问题和欠薪隐患。邱小平说，目前专项执法行动已经取得了阶段性成效，各地共查处拖欠农民工工资案件2.8万件，为38.9万名农民工追发工资待遇57亿元。

“对政府投资工程项目因为拖欠工程款导致的欠薪问题，督促地方政府立即优先清偿农民工工资。对其他企业拖欠农民工工资的，也要责令其在春节前限时解决。”邱小平强调，人社部将通过进一步采取有力措施，努力让广大农民工兄弟能够拿到工资，顺利地回家过年，力争早日实现农民工工资基本无拖欠。

加大打击力度

“导致拖欠农民工工资现象的原因是多方面的。其中，欠薪企业违法成本偏低是一个重要原因。”邱小平表示，为此，要加大对拖欠工资违法行为的打击力度，加大欠薪成本。包括以下举措：

——对克扣或者无故拖欠农民工工资的用人单位，劳动保障监察部门责令改正。在逾期不改的情况下，将按照法律规定，尽可能按照上限处罚。同时，对用人单位逾期不支付的，农民工可以要求加付欠薪金额50%到100%的赔偿金。

——加大严重拖欠工资行为的社会公布力度。通过曝光，使欠薪企业社会形象受到减损，引导社会广泛监督。

——加大实施欠薪“黑名单”管理力度。对所有符合条件的企业“应列尽列、应入尽入”，纳入“黑名单”管理，并会同有关部门实施全方位惩戒，以有效保障农民工的劳动报酬权益。

畅通维权渠道

春节将至，农民工被欠薪如何投诉的话题备受社会关注。人力资源和社会保障部劳动监察局局长王程表示，从农民工个人的角度，要尽可能通过正规渠道实现就业，通过合法正规的人力资源服务机构找工作，防止受骗上当。

王程说：“农民工要与用人单位签订合同。劳动合同是证明和用人单位存在劳动关系的有力证据。合同内容要把工作时间、工作地点、劳动报酬、发放方式、发放时间等约定清楚，防止引起不必要的纠纷。”

农民工被欠薪后应该怎么办？王程表示，目前农民工维权渠道畅通。各地人力资源和社会保障部门都设立了政策咨询热线电话“12333”，可随时解答政策咨询；劳动保障监察机构普遍对外公布了投诉电话，农民工可以随时拨打电话获得维权服务。同时，所有劳动监察机构都设立了举报投诉信箱和接待窗口，还设立了网上投诉渠道，方便农民工维权。（记者 韩秉志）

(责编：杨曦、袁勃)