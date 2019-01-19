原标题：春运客运供需总量矛盾进一步缓解

在国务院新闻办18日举行的新闻发布会上，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司等单位相关负责人介绍了2019年春运形势和工作安排。国家发展改革委副主任连维良表示，今年春运将从1月21日开始，到3月1日结束，共40天。预计全国旅客发送量将达到29.9亿人次，比上年春运增长0.6%。

连维良说，总体来看，今年春运客运供需的总量矛盾进一步缓解，客流将呈现“前紧后松”的特点，高峰时段部分铁路线路较为紧张。人民群众对出行品质有更高期待，春运工作依然面临较大的压力。

铁路节前和节后分别安排开行旅客列车每天4787对和4860对，客座能力比上年春运增长5.4%和5.2%；民航预计安排班次53.2万班，比上年春运增长约10%；道路投入81万余辆营运客车、2100多万个客位；水运投入客运船舶运力2万余艘，约100万个客位。

此外，铁路部门春运期间将排查治理隐患作为提升春运安全水平的“牛鼻子”，持续加强信用记录建设、加强违法失信联合惩戒和诚信宣传，依法严惩“车闹”“机闹”“高铁霸座”等违法失信不文明行为。铁路部门今年还将在部分热门线路推出候补购票试点，避免旅客耗费时间反复查询。今年春运期间，全国还将有23万名青年志愿者，在2.3万个岗位开展志愿服务。

(责编：杨曦、袁勃)