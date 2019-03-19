原标题：央行：2月份沪市日均交易量环比增长100.87%

中新网3月18日电 据央行网站消息，央行今日发布2019年2月份金融市场运行情况。央行数据显示，2月份，沪市日均交易量为2572亿元，环比增长100.87%，深市日均交易量为3358亿元，环比增长97.32%。

资料图：银行工作人员正在清点货币。中新社记者 张云 摄

2月份，债券市场共发行各类债券2.4万亿元。其中，国债发行1600.0亿元，地方政府债券发行3641.7亿元，金融债券发行3967.7亿元，公司信用类债券发行3212.4亿元，资产支持证券发行193.7亿元，同业存单发行1.2万亿元。 截至2月末，债券市场托管余额为88.0万亿元。其中，国债托管余额为14.4万亿元，地方政府债券托管余额为18.8万亿元，金融债券托管余额为21.0万亿元，公司信用类债券托管余额为19.0万亿元，资产支持证券托管余额为2.9万亿元，同业存单托管余额为10.0万亿元。

数据显示，2月份，银行间货币市场成交共计63.2万亿元，同比增长26.21%，环比下降29.59%。其中，质押式回购成交51.2万亿元，同比增长26.61%，环比下降31.19%；买断式回购成交0.5万亿元，同比下降53.60%，环比下降37.91%；同业拆借成交11.4万亿元，同比增长35.13%，环比下降20.86%。 2月份，同业拆借月加权平均利率为2.20%，较上月上行5个基点；质押式回购月加权平均利率为2.24%，较上月上行8个基点。

债券市场运行方面，2月份，银行间债券市场现券成交10.9万亿元，日均成交6382.6亿元，同比增长103.08%，环比下降6.04%。交易所债券市场现券成交4706.5亿元，日均成交313.8亿元，同比增长42.33%，环比下降1.27%。2月末，银行间债券总指数为190.78点，较上月末上涨0.08点。

此外，2月末，上证综指收于2940.95点，较上月末上涨356.38点，涨幅为13.79%；深证成指收于9031.93点，较上月末上涨1552.71点，涨幅为20.76%。2月份，沪市日均交易量为2572亿元，环比增长100.87%，深市日均交易量为3358亿元，环比增长97.32%。

(责编：仝宗莉、杨曦)