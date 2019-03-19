春节北京市居民人均消费6300元 调查范围涉及全市16区

原标题：春节本市居民人均消费6300元
本报讯（记者 陈雪柠）今年春节期间，本市消费升级趋势明显。不仅各类传统消费红红火火，服务消费、体验消费等新兴消费更是亮点纷呈。市统计局昨天发布的本市2019年春节消费调查报告显示，被访居民的家庭人均消费约为6300元。
为更好地了解本市居民2019年春节期间的消费情况和消费特点，市统计局于2月中下旬开展了电话调查，范围涉及全市16个区，调查对象为18周岁至65周岁且在本市居住半年以上的2000名居民。
调查显示，今年春节期间，本市被访居民的家庭人均消费约为6300元。其中，18.9%的被访居民家庭人均消费金额超过5000元，42.8%为2001元至5000元，36.8%在2000元及以下。与去年春节相比，超八成被访消费者表示今年春节期间消费金额与上年持平或提高。分城乡看，农村被访消费者的消费增速略快于城镇被访消费者。
今年春节期间，北京市消费升级趋势明显。消费者既青睐物美价廉，也注重消费品质。调查显示，被访居民在春节期间消费形式多样。一方面，年俗活动参与率高，年俗商品购买率高，82.7%的被访居民有发红包、发压岁钱等支出；78.7%的被访者购买了年俗商品、传统食品、烟酒、服饰等。另一方面，居民对服务消费热情高涨，70.2%的人有餐饮消费支出，看电影、滑雪、逛庙会等娱乐活动吸引了53.2%的被访居民；另有27.9%的被访居民安排了春节旅游，其中，近六成在本地旅游，一半以上赴外省市旅游，一成以上选择出境旅游。
当被问及影响被访者春节消费的主要因素时，65.4%的被访居民选择“重视春节”的传统观，排在第一位，其后依次是个人实际需求、经济收入水平以及物价水平。另外，有43.2%的被访居民表示消费是为了追求放松。
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