原标题：不断细分的共享经济还是潜力股吗？

从共享出行到共享充电宝、共享雨伞、共享图书、共享健身房、共享衣橱——百变的共享经济在给人们生活带来种种便利时，自身也正在遭遇成长烦恼：同质化竞争导致大量资源浪费、专利争夺战持续升级、诚信危机日益凸显……

不能“把洗澡水和孩子一起倒掉”

今年政府工作报告中提到，坚持包容审慎监管，支持新业态新模式发展，促进平台经济、共享经济健康成长。

“尽管问题不少，但共享经济不应该被唱衰。这些领域遇到的问题，并不是共享经济的模式天然有错，而是在快速资本化的过程中，在行业还没找到盈利模式的前提下，被过早地催熟，导致了管理漏洞和资本泡沫。”临沂大学生命科学学院副院长王学斌认为，共享经济的本质是普惠互利共赢，利用社会闲散资源实现自由组合和效益最大化，其为经济社会发展带来的多方面效益，在当前经济下行压力下显得尤为突出。

红杉资本全球执行合伙人沈南鹏认为，对于共享经济这种市场创新行为，要认识到其在发展初期必然会带来各种新问题，但不能因此就对共享经济全盘否定，不能“把洗澡水和孩子一起倒掉”。

在沈南鹏看来，站在监管层面来看，要做的正是因势利导，采用包容审慎的态度。共享经济对于改善民生，特别是解决就业这一“最大民生”具有重要意义，不仅直接提供了大量的就业机会，而且能激活更大的就业潜力。

根据国家信息中心日前发布的《中国共享经济发展年度报告（2019）》统计数据显示，2018年共享经济市场交易额为29420亿元，比上年增长41.6%，共享经济参与者人数约为7.6亿人，其中提供服务者人数约7500万人，同比增长7.1%。

产能共享有望带来新生机

“从长远发展看，制造业产能共享蕴含巨大机遇，未来有望成为共享经济的主战场。”有业内专家指出，无论是从培育经济增长新动能、推进产业转型升级，还是从满足消费者巨大的潜在需求来看，共享经济的作用都远未充分释放，共享经济向各领域加速渗透融合的大趋势不会改变。

2018年底，国务院发展研究中心原副主任刘世锦带领全国政协经济委员会专题调研组，前往厦门、深圳、广州和北京等地深入调研共享经济当前的发展状况。让调研组欣慰的是，在通过产能共享促进制造业转型升级上，共享经济已开始催生出新的增长动能。

参与调研的国家信息中心首席信息师、分享经济研究中心主任张新红把自己观察到的产能共享平台模式进行了梳理和总结：蓬勃兴起的产能共享平台有的是互联网创业者发起组建的产能共享平台，有的是行业主管机构牵头打造的产能共享平台，也有行业龙头企业牵头打造的垂直性产能共享平台以及制造企业依托优势资源搭建的众创型共享平台。

国家信息中心的调研也认为，共享模式经过前几年的高速发展，正在走上正轨。2018年我国共享经济领域直接融资规模约为1490亿元，同比下降23.2%。但共享模式在各业态所占比重不断增大。同时，该模式为经济提质增效的效果正在显现。

“大企业可带头利用‘互联网+’等手段，搭建线上线下相结合的创新协同、产能共享、供应链互通的新型产业创新生态，盘活大企业闲置资源和中小企业闲置产能。”天能集团董事局主席张天任说，许多传统制造业企业正以互联网平台为基础，以机械设备、技术服务、生产能力等为共享资源，与业内同行一起共享这些资源，并致力于采用多种现代化技术及设备，进一步提高制造业的生产效率。“从长远发展看，制造业产能共享蕴含巨大机遇，有望为共享经济带来‘新生机’。”

期待步入规范健康发展轨道

那么，共享经济如何才能持续健康发展？沈南鹏认为，共享经济构成复杂、覆盖广泛，要研究和适应共享经济各细分行业的特点，不宜套用统一的管理模式，应合理界定不同行业领域的业态属性，实现分类管理、精准施策。

王学斌认为，当前共享经济最大的问题是监管政策与行业发展特点的适应性问题。现行的监管政策基本还是移植于传统行业的监管模式，严控事前准入门槛，对事中事后监管乏力，从一定程度上限制了共享经济的发展空间。

事实上，共享经济涉及领域众多，业态千差万别，未来发展对政府监管能力也提出了新考验。但从现实情况来看，因为立法滞后和缺乏有效的行业监管手段，往往出现事后监管集中整顿的情况，缺乏事前监管和行业标准建设。

因此，陕西荣民集团董事长史贵禄呼吁，应从国家层面立法，构建法律法规体系，从共享经济企业设立、过程监管、违法处罚等方面全面规范，包括依法监管共享经济存在的押金池漏洞等问题，确保共享经济的健康发展。

关于立法规范，恒银金融董事长江浩然认为，应加快制定、完善促进共享经济健康发展的法律、政策、制度，明确共享经济平台和供需双方三方的权利义务，合理界定行业边界，疏导规范行业竞争，盘活闲置存量资产，有效减少资源浪费。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)